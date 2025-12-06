憲訴法公投掀電子連署潮 市議員林煒軒服務處設讀卡機供連署

嘉義市議員林煒軒服務處設有讀卡機，可供民眾使用、參加公投案電子連署。（林煒軒提供）

藍白去年底強行通過「憲法訴訟法」修正案，提高參與評議、違憲宣告之大法官人數等門檻，人民作主志工團發起公投連署廢止，掀起電子連署潮，由於電子連署須使用自然人憑證讀卡上網連署，嘉義市議員林煒軒近日在服務處設有讀卡機、電腦，供欲連署民眾使用。

林煒軒說，憲法法庭是人民救濟的最後手段，但「憲法訴訟法」部分條文修正，提高參與評議、違憲宣告之大法官人數，等同讓憲法法庭因法官人數不足無法運作；感謝公民團體發起電子連署，搶救憲法法庭，服務處已設有2部讀卡機，下週還會增設3部讀卡機，民眾可持實體自然人憑證到服務處參加電子連署，如長輩不熟悉電腦操作，服務處人員也會提供協助，一起守住台灣的憲政體制。

人民作主志工團提出4案公投案正進行連署，其中針對去年底三讀通過、今年元月23日已公告實行的「憲法訴訟法」修正案，提出「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人』之規定，應予廢止？」公投連署。

林煒軒說，嘉義市除議員服務處，連署點還有Ev窩café 、啡鷹咖啡、富巧茶飲，民眾攜帶自然人憑證，就可到實體連署點進行連署；服務處地址為嘉義市西榮街227號，時間為週一至五上午8點半到12點、下午1點半到5點半。

