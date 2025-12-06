助理費除罪化付委審查 王婉諭：根本就是讓「貪污」合法化

王婉諭。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，昨天經立法院會交付委員會審查。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，陳玉珍委員提案要把「詐領助理費」除罪化，讓立委不用檢據核銷就可以領助理費。「說白了，這根本就是讓「貪污」合法化。」

王婉諭昨發文提及，傅崐萁總召還說這是「保護助理」的進步法案，但如果真的是這樣，為什麼藍綠白的國會助理都反對？為什麼立法院助理工會要發聲明譴責？

王婉諭指出，「作為前立委，我必須說這完全在騙人。」實際上，這個提案一旦通過，不只是幫高虹安、顏寬恒這些涉案立委解套，更會徹底摧毀國會的專業運作。

王婉諭表示，先解釋一下立法院怎麼發公費助理費，在現行制度下，立委每個月的公費助理費加上加班費，有56萬。經由立委提報名單後，立法院「直接」匯款給助理。但在陳玉珍的版本裡，這56萬會變成給立委的「統籌款」，不限用途、免檢據核銷。

王婉諭說明，「這會有什麼問題？」首先，立委合法領取「私房錢」。如果允許立委不限用途、統籌運用，那立委把這筆錢拿去吃喝玩樂、付房貸，完全不需要監管。這不是貪污合法化，什麼才是？

再者，助理費不用檢據核銷，那立委幹嘛聘請助理？現行規定下，立委要聘幾個助理都是自己決定的，如果未聘足額，剩餘款項就會繳回國庫。但按照這版本，不管聘幾個助理，都拿得到47萬，那一些很混的立委根本就不需要聘請助理，打混摸魚一樣可以領錢。

第3點，一旦立委不需要通報助理名單，以後國會就會藏汙納垢。國會助理的影響力遠比大家想的巨大。除了處理立委的發言稿、質詢、撰寫法案、預算提案之外，助理還可以調閱資料、接觸機敏資訊，甚至是影響公部門的重要決策。不需要通報名單，立委就可以毫無忌憚進行政治酬庸，聘用親信、樁腳，甚至讓敵對勢力滲透進國家核心。

王婉諭坦言，「不論哪一種情境發生，這都會高度影響國會助理的勞動權益。」實際上，台灣立法院的公費助理聘用，本來就已經問題叢生，嚴重缺乏法制化、專業化、透明化的精神。

王婉諭指出，助理的工作內容是什麼？職權有哪些？聘用資格是什麼？聘用程序是什麼？敘薪標準是什麼？這些通通都沒有法律規範。立委要找誰當助理都可以，完全沒有資格限制。同時，因為助理的勞動權益幾乎沒有保障，當然也就很難吸引人才、留下人才。

王婉諭說，她從以前就明確主張：應該推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、法制化與專業化的聘用標準，保障助理們的權利。所以陳玉珍的提案，除了為貪汙犯脫罪，根本就是大開倒車。

王婉諭最後表示，改革不能走回頭路，詐領助理費頻傳，該檢討的是民代，而不是助理費制度。為了護航貪污，犧牲國會專業，這是陳玉珍提案唯一的目的。拒絕這種倒退式的修法，才能守護國會的專業與民主根基！

