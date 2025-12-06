為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小紅書不配合打詐被禁 蔣萬安批：民進黨反中反到變共產黨

    2025/12/06 10:17 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安今批評，民進黨反中反到自己變成共產黨。（記者廖振輝攝）

    中國社交軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案，卻不配合、不理會我方促其改善的要求，中央政府因此發布「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定一年。行政院長卓榮泰表示，放任不自由的言論，傷害我們的言論自由，政府不能接受。台北市長蔣萬安今（6日）批評，民進黨反中反到自己變成共產黨。

    卓榮泰說，小紅書詐騙金額高達2元，但完全不理台灣政府的任何要求與行為，除了詐騙，還有網站不實或不當內容，對兒童、青少年的身心傷害很大，很多親子團體關切，政府要有所作為，且小紅書來自中國這個高度言論不自由的地方，「放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由」，政府不能接受。

    蔣萬安今出席木柵國小校慶，會前媒體堵訪問他怎麼看卓揆言論？蔣萬安反問，卓榮泰現在是要用言論不自由對付言論不自由？反中反到自己變成共產黨，人民無法理解也不會接受。

    他說，打擊詐騙是一定要做的，但標準要一致也要用對做法，不要讓大家覺得現在毫無章法，甚至沒有目的，如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後就來檢視打詐成效。

