    首頁 > 政治

    民眾黨盼外交部澄清未遭日大咖拒見 林楚茵批：慣老闆嘴臉！

    2025/11/27 16:09 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻爆遭多位親台派政治人物拒絕。民眾黨則反擊，指民進黨政府的「涉外人士」冒犯失禮，把日華懇會長古屋圭司在內的國會議員們全都罵成不親台的「小咖」，盼外交部出面澄清。對此，民進黨立委林楚茵痛批，日本訪問吃癟就要外交部扛，就是「不給錢還拼命加要求」的慣老闆嘴臉。

    「民眾黨訪日見到不到大咖，惱羞成怒竟然要外交部澄清？」林楚茵質疑，「民眾黨是在搞笑嗎？」日本國會正在會議期間，議員們各自有行程，無法碰面難道也要怪外交部？

    林楚茵說，民眾黨先快速回想，在日本首相高市早苗因為挺台灣遭中國霸凌時，「你們做了什麼？有聲援嗎？現在好意思要外交部幫忙澄清？什麼事都沒做也想跟日本討人情、套交情？」

    林楚茵也提醒，今年外交部預算被藍白立委聯手亂砍一通，外交宣傳預算還被砍到零，民眾黨也是加害者，「第一線外交同仁辛苦拼外交，你們在國內扯後腿，出國知道不容易又回頭要外交部『澄清』？！」民眾黨要外交部澄清是不是？那她就來幫忙點破，「你們就是巨嬰+慣老闆！」

