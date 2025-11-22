為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    月世界垃圾山》高雄藍營力挺陳菁徽 綠批合成照當證據才荒謬

    2025/11/22 19:16 記者葛祐豪／高雄報導
    陳菁徽以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財里長，遭陳其邁喊告。（取自陳菁徽醫師臉書）

    陳菁徽以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財里長，遭陳其邁喊告。（取自陳菁徽醫師臉書）

    「月世界」垃圾山偷倒案主嫌李有財落網後，演變成藍綠口水戰。高雄市議會國民黨團今（22日）聲援同黨立委陳菁徽；對此，市議會民進黨團強調，監督的前提必須是事實，而不是像國民黨團與陳菁徽立委那樣，拿一張早已證實是涉案者自行合成的偽造圖片，硬說成陳其邁市長力挺犯罪者。

    國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財里長，遭陳其邁喊告；高市議會國民黨團今力挺陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。

    對此，高市議會民進黨團總召江瑞鴻指出，該張影像是涉案的李有財自行於網路取得後合成的偽造圖卡，市長從未授權、從未合作，也從未與他有任何往來。「合成照不論放4年或40年，都不會變成真實，更不可能成為指控民選首長的證據!」，陳菁徽卻刻意把合成照包裝成「力挺證據」，國民黨團更在未查證的情況下全面配合操作，這才是真正沒有底線的政治抹黑。

    民進黨團幹事長鄭孟洳強調，真正值得社會關注的是廢棄物傾倒案本身，相關違法情節已進入司法程序，涉案者遭羈押就是最直接、最清楚的結果。議會的監督重點，應該是要求市府持續查辦不法、補強管理缺失，而不是像國民黨團一樣，把所有焦點從環境犯罪轉移到一張假照片上。

    民進黨團表示，國民黨團刻意炒作「活動照片」卻又選擇性失明，也是本案荒謬之處。該里長過去舉辦活動時，藍綠民代都有受邀出席，包括國民黨宋立彬與方信淵團隊，國民黨團卻故意只挑綠營照片攻擊、刻意隱去藍營紀錄，這種操作本身就是在誤導社會。

    民進黨團呼籲，環境犯罪不分藍綠，都應嚴辦；但假資訊造成的政治傷害，也不應被任何政黨包庇。「議會需要負責任的監督，而不是用合成照當武器的造謠政治!」

