    習近平指示解放軍2027前具攻台能力 林佳龍：不恃敵之不來

    2025/11/20 09:35 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍表示，「不恃敵之不來，恃我有以待之」，台灣要做好自我防衛，並結合友邦一起因應，希望能維持台海和平穩定。（資料照）

    美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會近期發布年度報告指出，習近平指示解放軍要在2027年前具備侵台能力。對此，外交部長林佳龍今（20）日表示，「不恃敵之不來，恃我有以待之」，台灣要做好自我防衛，並結合友邦一起因應，希望能維持台海和平穩定。

    林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前表示，中共善於運用時間表，建軍備戰及對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式外交優勢地位。

    林佳龍表示，針對中共犯台，台灣要做好自我防衛，結合友邦一起因應，「不恃敵之不來，恃我有以待之」，中國是否會企圖透過3個80年發動民族主義，鋌而走險，任何情形我國都要做好各種可能因應準備，希望都能維持台海和平穩定。

    針對近期中日關係緊張，中國宣布禁止日本水產品進口，林佳龍說，中共用這種經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已是不勝枚舉，中國過去也對台文攻武嚇，並操弄採購、貿易、投資、觀光旅遊，是不文明也不民主做法，在這關鍵時刻，我國要支持日本有效穩定局面，阻止中共霸凌行為。

    熱門推播