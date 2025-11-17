館長遭毀滅式爆料 前主管力挺：他最大的缺點就是「太念情」！

館長近日遭元老員工爆猛料。（資料照）

網紅「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒等人毀滅式爆料，包括要求小瑋拍下體照與自己的老婆發生關係、疑收受中國資金對付台灣政敵等，甚至曝光多段錄音檔，輿論一片譁然。不過有一名自稱曾在館長手下擔任主管的健身教練跳出來力挺館長，表示館長最大的優點和缺點就是「太念情」。

健身教練「黑教練」今天（17日）在Threads上發文，自稱曾在成吉思汗工作5年，當了3年多的主管和培訓銷售教官，「館長對員工很好，甚至幫我拍了單獨的教練宣傳影片，『可以搜尋蘆洲成吉思汗 明星教練』，薪資方面比同業高很多，也給了我非常好的舞台。先不論政治傾向或是很多的爭議，他確實是一個好老闆，只是師父最大的優點也是缺點，就是太念情了。有太多有能力且優秀的中階主管離職，是因為一級主管都會把事情吃掉或是屏蔽，導致很多事情明明可以讓公司更好的方案，沒有辦法直達天梯。」

他接著說：「館長是一個好老闆，給了我很多舞台跟資源還有發揮的空間，但後期礙於主管開會在討論的事情的提案，我都一一被一級主管擋掉，我才深知跟公司理念不合離職的。我不是無腦館粉，也不是小草，發這篇文的目的是，不論輿論怎麼寫，至少在成吉思汗的這5年，我學習成長了很多，而且館長真的很替底下的人著想，希望館長能逢凶化吉！」

