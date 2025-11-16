遊覽車專辦交通車利多再+1 免收公路通行費最快年底上路

為鼓勵遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部修法免收公路通行費。（記者蔡昀容攝）

為鼓勵遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部先前修法，參考市區公車及公路客運等大眾運輸免徵汽燃費；近日再預告修法，加碼免收公路通行費，預告期間至26日，如無反對意見，將依法定程序作業，預估年底或明年1月上路。

交通部近日預告修正「公路通行費徵收管理辦法第十三條草案」，考量交通車業務的營運型態與市區及公路汽車客運業相似，為鼓勵遊覽車業者將牌照轉換為專辦交通車，以促進遊覽車產業分類營運，提升營運安全與健全整體產業發展，修法將專辦交通車業務車輛納入公路通行費免徵對象。

全國約有1萬3800輛遊覽車，絕大多數是紅底白字車牌的「遊覽大客車」，僅有80多輛為黃底黑字「交通車」。新制推行之後，產業界預估，可能有2000輛移轉專辦交通車業務。

公共運輸及監理司說明，主要經營包車的遊覽車，平日以經營校車、企業員工通勤車等為主，假日則偶爾接旅遊行程，但旅遊路線可能要上山下海，易遇陡坡彎路，若對路線及路況不熟悉，將提高安全風險。

公共運輸及監理司表示，為鼓勵遊覽車業者「專注經營」交通車業務，從紅底白字車牌的「遊覽大客車」，轉換為黃底黑字車牌的「交通車」，同時補足大眾運輸缺口，交通部參考大眾運輸模式，修法提供專辦交通車誘因，包括先前修法免徵汽燃費，及這次的免收公路通行費。

