賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：應齊聲譴責中共跨境鎮壓

陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。（記者陳鈺馥攝）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織，展開全球抓捕。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。對此，陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。

邱垂正指出，這是跨境鎮壓，不是針對沈伯洋個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫，「藉此來威嚇和分化我們」。朝野應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性團結在一起。

邱垂正強調，「我們不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心」，國人應該對於被精準打擊的個案協助他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇和分化得逞。

邱垂正提及，中共對台灣沒有管轄權，對台灣一點拘束力都沒有，「每一個國人的安全，我們都會守護」，其他民主國家都不會去引渡政治犯，也要呼籲國人赴中港澳要審慎評估，不要做非必要的旅行。

邱垂正說，對於被中共懲罰的各行各業、國軍或國會議員，都應該保護他們的權益，這樣中共對台灣的恫嚇及分化就不會成功，也讓台灣更有韌性，也會努力來反擊中共對台的跨境鎮壓。

