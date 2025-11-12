為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：應齊聲譴責中共跨境鎮壓

    2025/11/12 09:35 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。（記者陳鈺馥攝）

    中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織，展開全球抓捕。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。對此，陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。

    邱垂正指出，這是跨境鎮壓，不是針對沈伯洋個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫，「藉此來威嚇和分化我們」。朝野應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性團結在一起。

    邱垂正強調，「我們不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心」，國人應該對於被精準打擊的個案協助他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇和分化得逞。

    邱垂正提及，中共對台灣沒有管轄權，對台灣一點拘束力都沒有，「每一個國人的安全，我們都會守護」，其他民主國家都不會去引渡政治犯，也要呼籲國人赴中港澳要審慎評估，不要做非必要的旅行。

    邱垂正說，對於被中共懲罰的各行各業、國軍或國會議員，都應該保護他們的權益，這樣中共對台灣的恫嚇及分化就不會成功，也讓台灣更有韌性，也會努力來反擊中共對台的跨境鎮壓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播