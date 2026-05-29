真的是針孔！輔大女廁外監視器偽裝煙偵器 校方：加貼「攝影中」

輔大校園內偽裝成煙霧偵測器的監視器為校安裝設，並且對著女廁，且女廁內未發現針孔攝影機。（摘自Thread）

輔仁大學有女學生驚覺國璽樓女廁外裝設的煙霧偵測器疑似為針孔攝影機，經學生報案後，警方會同校方上午進行拆卸調查，確認為針孔，但攝影角度並未對著廁所內，且未在廁所內發現有偷裝針孔攝影機，校方表示，攝影機是為維護校園安全所裝設，為避免學生誤會，除先加貼「攝影中」告示，後續將更換外觀可直接目測辨識的型號。

校方表示，事件於28日23點57分接獲福營派出所來電，通知有輔仁大學學生通報；派出所於29日8點20分抵達事發地調查，鏡頭為男廁旁朝向走道拍攝，經警方勘察此鏡頭無涉妨害祕密罪，同時請通報學生到場向其說明。

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校方說明，經查學校圖書館在2021年間，為利治安事件後續追查，於圖書館裝設攝影機，鏡頭方向為朝向走道等公共空間拍攝，現今大眾認為監視器應發揮「公開警示、事前嚇阻」的作用，而非事後抓人。

因此校方為免除師生疑慮，立即公告張貼「攝影中」顯著告示，明確揭示監控功能，對此案引起學生的討論與關心，校方將列入治理校園的案例，持續打造安全、透明的校園環境。

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