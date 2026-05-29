平安帚、天地掃 台江青年倡議保存「綁掃帚」文化

台江青年倡議保存綁掃帚技藝，展現在地文化力。（記者王姝琇攝）

台江青年透過訪問耆老探究台江先民如何運用槺榔在地材料綁掃帚，以適應生活，榮獲台南市青年倡議論壇第二名。台江廟口文化沙龍特別邀土城高中青年，重回陳卿寮保山宮發表研究成果，倡議保存綁掃帚文化。

土城高中學生林⾬嫺、潘昀蒨、林妍愛、⽂雅慧，在老師汪雪憬指導之下，以「台江傳統技藝的保存與推廣」為探索實作主題，經台南社大台江分校協助採訪陳卿寮綁掃帚的老司阜，也實際學習綁掃帚傳統技藝；同時深入認識台江竹籠茨及吊罾文化。

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台江分校執行長吳茂成表示，這項研究倡議榮獲2026年台南市青年倡議論壇第二名，青年們共同呼籲將台江作為文化保存的示範區，讓陳卿寮保山宮營造成為村廟博物館，做為綁掃帚、吊罾、竹籠茨等傳統技藝文化教育基地，別具意義。

陳卿寮保山宮總幹事王錦德說，陳卿寮綁掃把有百餘年歷史，綁掃帚材料是台灣海棗，以前在地用扁擔一邊吊槺榔掃帚、一邊吊蔥頭和蒜頭到處賣，「擔蔥賣菜綁掃帚」也成為陳卿寮創庄精神；後來研發縮小版「平安帚」掛車上，出入保平安。

潘昀蒨則說，因為自己在陳卿寮長大，開始做台江專題探究才知道平安帚、天地掃的故事，它在普通人眼裡，可能只是生活用品，但可以與民俗信仰做結合，希望透過倡議可以持續下去，讓保山宮變成是平安帚、天地掃的台江技藝文化基地。

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