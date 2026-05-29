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    首頁 > 生活

    鋒面快閃雷雨炸半天 今午後降雨趨緩週末天氣再回穩

    2026/05/29 10:12 即時新聞／綜合報導
    今晨鋒面通過，大台北至宜蘭一帶已有明顯雷雨發生，不過鋒面通過速度快，午後降雨將逐步減緩。（資料照）

    今晨鋒面通過，大台北至宜蘭一帶已有明顯雷雨發生，不過鋒面通過速度快，午後降雨將逐步減緩。（資料照）

    今（29日）清晨鋒面通過，大台北至宜蘭一帶已有明顯雷雨發生，不過鋒面通過速度快，午後降雨將逐步減緩；週末各地回到多雲到晴的天氣，雖氣溫不若過去幾日炎熱，但未降雨前仍感悶熱，南部內陸仍要防範36度以上高溫現象。

    天氣風險分析師林孝儒指出，鋒面通過中北部至東部天氣轉趨不穩定，尤其大台北至宜蘭一帶已有明顯雷雨發生。不過目前看來鋒面通過速度算快，降雨已有逐漸減弱趨勢，上午前北部至東部仍需留意局部較大雨勢。午後隨著鋒面逐漸遠離、環境轉受東北風影響，北部至東北部降雨將再逐步減緩；不過中南部午後配合熱力作用，仍須留意熱對流發展帶來的雷陣雨，局部也有較大雨勢機會，午後外出請留意天氣變化。

    氣溫方面，受雲量增多及降雨影響，雖不若過去幾日炎熱，但未降雨前仍有些悶熱感，南部內陸仍要防範36度以上高溫現象。

    週末鋒面遠離，環境轉為東北風影響，各地大致回到多雲到晴、間有陽光露臉的天氣；不過由於環境水氣仍多，加上中南部轉為背風弱風區，午後熱對流仍較容易發展，須留意短暫陣雨或雷雨機會。

    下週一至下週二（6月1-2日_台灣附近持續受東北風影響，薔蜜颱風由琉球群島海面北上，逐漸轉向北北東朝日本南方海面前進，可能間接使東北風略為增強並挾帶水氣，北部至東北部將轉為陰時多雲，並有迎風面地形降雨機會；中南部至花東地區則位於背風側，大致為晴時多雲天氣，不過午後仍有局部熱對流短暫陣雨或雷雨可能，若前往山區活動仍須留意午後天氣變化。

    至於下週中後期，台灣附近有機會逐漸轉為西南風主導環境，屆時中南部因轉為迎風面，降雨機會將提高，高溫情況也可望明顯趨緩；不過同時也要留意局部較大雨勢發生的可能。近期若有空檔，民眾也可先行清理居家排水設施，以利後續劇烈天氣發生時排水順暢，降低積水風險。

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