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    首頁 > 生活

    花蓮瑞港公路路況改善 花東縱谷與東海岸串連更順暢

    2026/05/29 10:10 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮瑞港公路完成路面改善，瑞穗溫泉區至東海岸通行將更為順暢。（花蓮縣政府提供）

    花蓮瑞港公路完成路面改善，瑞穗溫泉區至東海岸通行將更為順暢。（花蓮縣政府提供）

    連接花東縱谷瑞穗溫泉至東海岸的瑞港公路（花64線），兼具當地居民生活通行與觀光旅遊功能，20-26Ｋ路面改善工程已於22日順利完工，縱谷與東海岸的交通將更加順暢。

    花蓮縣政府指出，「花64線20K-26K路面改善工程」經費共3600萬元，工程內容包括AC面層刨除重新舖設及道路標線重繪等項目，提供用路人更安全、舒適的行車環境；除了路面改善工程外，瑞港公路近年來持續推動「2K至22K+500彎道改善及安全提升工程」。第一期工程已於112年11月完工；第二期工程則持續進行中，預計今年7月完工；目前已啟動第三期工程規劃，未來預計再投入9億9700萬元經費辦理改善，相關規劃由交通部審查中。

    縣府表示，瑞港公路是花蓮縣串聯縱谷與海岸的重要中區道路，也是帶動瑞穗溫泉觀光、豐濱海岸旅遊及地方產業發展的關鍵路廊。將持續以「全縣北中南區均衡發展」為目標，針對縣內主要聯絡道路、觀光動線及民生交通瓶頸逐步改善，讓當地居民通行更安全、旅客移動更便利，打造更完善、更具韌性的花蓮交通路網。

    瑞港公路將持續推動第三期改善工程。（花蓮縣政府提供）

    瑞港公路將持續推動第三期改善工程。（花蓮縣政府提供）

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