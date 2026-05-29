雪霸汶水生態池遭外來種壓境 835尾入侵魚現形

雪霸處委託國立嘉義大學及邀請民眾參與「捕魚」，近來移除外來種魚類共計5科7種超過835尾、總重逾100公斤，減緩外來種在池中繁衍擴散。（雪霸處提供）

雪霸國家公園管理處汶水遊客中心生態池，遭外來種入侵，影響本土原生魚類生存，經委託國立嘉義大學及邀請民眾參與「捕魚」，近來移除外來種魚類共計5科7種超過835尾、總重逾100公斤，減緩外來種在池中繁衍擴散。

雪霸處表示，汶水遊客中心生態池水由附近穿窿圳引進，一直是遊客停駐、感受自然的寧靜角落。原生態池內以本土魚類為主，包括纓口臺鰍、中華花鰍、臺灣鬚鱲、短吻紅斑吻鰕虎等，但觀察發現逐漸出現外來種，例如巴西龜、吳郭魚等。

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雪霸處遂於113-114年委託國立嘉義大學生物資源學系教授邱郁文研究團隊調查發現生態池內有7科16種水生動物，其中半數為外來種魚類，包括強勢的大口黑鱸、吳郭魚及俗稱「琵琶鼠」的豹紋翼甲鯰等，佔整體數量逾55% ，顯示外來種壓力已影響原生魚類生存競爭力。

為移除汶水生態池外來種，雪霸處委託研究團隊針對不同魚種習性，運用路亞垂釣、手拋網、刺網、長沉籠與蝦籠等多元科學漁法，歷經6次精準移除並辦理2次活動讓民眾參與，移除外來種魚類共計5科7種超過835尾、總重逾100公斤的外來魚類。目前大口黑鱸與吉利非鯽等族群的平均重量已有下降趨勢，顯示移除策略正有效減緩外來種在池中繁衍擴散的趨勢。

雪霸處長林文和表示，棲地的健全是生態保育的核心，藉由調查掌握汶水園區外來魚類入侵現況並建立管理機制，同時推動民眾參與外來種移除活動，加強民眾生態保育教育，呼籲「不放生、不棄養」。

雪霸處委託研究嘉義大學研究團隊針對不同魚種習性，運用路亞垂釣、手拋網、刺網、長沉籠與蝦籠等多元科學漁法，並辦理二次活動讓民眾參與，移除外來種魚類。（雪霸處提供）

雪霸處辦理外來種移除活動，讓民眾加深外來入侵種對生態危害的觀念，並宣導「不放生、不棄養」。（雪霸處提供）

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