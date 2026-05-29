88會館郭哲敏獲減刑 二審改判9年8月

八八會館負責人郭哲敏。（資料照）

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌從事地下匯兌洗錢218億元、獲利高達35億元，去年新北地院裁定2億元高額交保，5月底依違反銀行法重判11年8月徒刑。上訴後高等法院裁定羈押，12月起密集審理本案，今宣判郭哲敏改判輕9年8月徒刑。

檢方認定，郭哲敏經營線上賭博網站獲利35億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達218億元、獲利1.2億多元，總計不法利益約37億元。新北地院合議庭一審審理一年半，依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑11年8月，宣告沒收已扣案市值約2億元的841萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得35億餘元。

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檢方查出，郭哲敏將犯罪所得用於購買布加迪、麥拉倫等超跑與勞斯萊斯高級房車，並購入台北市中山區一處價值約7000萬元的房地、桃園市八德區18筆總值逾3億7000萬元的土地，甚至在美國、新加坡購置房地產與畫作，過著奢華生活。

檢警於2022年發動搜索，查扣價值逾2億元台幣的泰達幣，郭的「大帳房」杜韋蓁等人被收押，共犯林秉文（已過世）則以300萬元交保，首腦郭哲敏則逃亡海外。檢方於2023年2月先行起訴杜韋蓁、林秉文等17人，並建請法院對其從重量刑。同年8月，郭於泰國落網，返台後被收押禁見，11月被依違反銀行法、組織犯罪、賭博與洗錢等罪追加起訴。

全案共有17名被告，一審新北地院判決，包含郭在內15人有罪，2人無罪，有1人獲緩刑，其中，郭哲敏的親信張旭昇及大帳房杜韋蓁，因違反銀行法各判刑9年8月，2人同時另犯洗錢防制法共20罪，每罪各處7月徒刑，此部份未定應執行刑，其他12名被告分別涉銀行法及洗錢防制法，判處1年2月至9年不等徒刑。

上訴後高等法院今宣判郭哲敏改判輕9年8月徒刑。

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