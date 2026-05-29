影片曝光！7歲童疑誤催機車油門 暴衝撞進垃圾車底遭輾斃嬤哭癱

男童遭垃圾車輾過，因頭部破裂，當場身亡，阿嬤在旁自責痛哭不已。（民眾提供）

彰化縣芳苑鄉27日傍晚發生一起令人心碎的死亡車禍。一名7歲男童準備搭乘阿嬤的機車返家，疑因機車未熄火，男童上車時不慎誤觸油門，機車瞬間暴衝，摔入前方正在進行勤務的彰化縣芳苑鄉公所垃圾車底部，當場遭輾斃，整個案發過程僅短短3秒。

男童的家屬在一旁目睹全程，急忙上前搶救，男童仍因頭部破裂，不幸當場身亡。警方表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

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據了解，該起事故發生於27日下午5時12分許，當時芳苑鄉公所垃圾車行經二溪路草二段執行垃圾收運作業，路旁一對祖孫買完肥料準備騎機車離開，男童身高不足，爬上機車座椅時，因身體不平衡往前傾，疑似手部誤觸油門，導致機車瞬間暴衝，隨即向左傾倒，男童也跌落地面，此時垃圾車剛好經過，後輪直接輾過男童頭部。

眾人見狀急忙拍打垃圾車的車身示意司機停車，但已來不及阻止憾事。警方初步調查，垃圾車駕駛當時可能處於視野死角，未察覺異狀，仍持續緩行前進，因而直接輾壓到男童頭部，加上男童未戴安全帽，當場失去呼吸心跳，頭部破裂死亡，警方目前已完成現場勘驗與相關採證，詳細肇事責任及事故原因仍待進一步調查釐清。

針對這起憾事，芳苑鄉公所表示，為避免造成家屬二度傷害，暫不對外發言。不過，事發第一時間，公所已派員前往喪家慰問。清潔隊車輛依規定均有保險，其中個人意外險身故新台幣10萬元的補助已發放給家屬，公所將全力協助後續相關事宜。

男童身高不足，爬上機車座椅時因身體不平衡往前傾，阿嬤還上前攙扶。（民眾提供）

下一秒機車突然爆衝，男童摔入前方正在進行勤務的垃圾車底部，當場遭輾斃（民眾提供）

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