國1中壢交流道出口火燒車 駕駛急逃

國道一號中壢交流道南下出口發生火燒車事件。（警方提供）

30歲的何姓男子駕駛租賃轎車，昨晚8時46分左右，行經南向中壢出口匝道，發現車輛有異狀，車頭冒白煙，趕緊停靠外側車道，車輛隨後就起火，警消獲報後立即趕到現場，所幸何男及時發現將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛，只是轎車已經燒得面目全非，至於詳細的起火原仍待調查。

國道警察接獲通報後，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知桃園市政府消防局勤指中心派消車協助，警消迅速抵達現場，封閉外側車道處理，現場於10時15分完全排除。

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警方表示，車行高速公路若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道一號中壢交流道南下出口發生火燒車事件。（警方提供）（記者謝武雄攝）

國道一號中壢交流道南下出口發生火燒車事件，轎車被燒得面目全非。（警方提供）

國道一號中壢交流道南下出口發生火燒車事件，轎車被燒得面目全非。（警方提供）

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