桃園一天查獲4起毒駕 嫌犯全聲押

楊姓男子駕車停在道路中央，引來警方盤查發現他涉嫌毒駕。（圖由警方提供）

桃園警方28日共查獲4人涉嫌毒駕，移送桃園地檢署偵辦，經檢察官訊問後，考量4人施用毒品後仍駕車上路，對於民眾用路安全造成風險，已向桃園地方法院聲押；其中平鎮警分局執行靜桃專案時，發現楊姓男子形跡可疑，盤查後起出安非他命等毒品。

平鎮警方說，楊姓男子當時駕車前往平鎮區關爺西路訪友，卻將車停在道路中央，引來警方攔查，並起出楊男與車內藏有安非他命、安非他命吸食器、殘渣袋等物品；楊男坦承駕車前曾施用安非他命，警方對他實施唾液快篩呈海洛因、安非他命陽性反應，訊後依毒品危害防制條例、公共危險將他移送桃檢偵辦。

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除楊男外，桃園市政府警察局刑事警察大隊、龜山與中壢警分局，也各查獲1起毒駕案件，桃檢訊後已向桃院聲押楊男等4人，檢方指出，4人經過警方實施唾液快篩測試，分別呈現依托咪酯或安非他命毒品陽性反應，並扣得依托咪酯煙彈、安非他命、毒品咖啡包等毒品，考量他們施用毒品後仍駕駛車輛上路，對於大眾用路安全已造成風險，且有反覆實行同一犯罪之虞，已依據刑事訴訟法第101條之1規定，向法院聲請羈押。

檢方強調，近來毒駕致死傷案件頻傳，嚴重危害民眾用路安全，已引起社會大眾議論，政府已對外宣示嚴懲毒駕犯罪的決心，桃檢必將落實政策，嚴防毒駕危害，守護民眾交通安全與社會安寧。

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楊姓男子持有安他命毒品被警方查獲。（圖由警方提供）

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