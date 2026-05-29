7歲童要上機車疑誤催油門慘遭垃圾車輾頭亡 嬤搶救不及心碎跪地

彰化縣芳苑鄉近日傳出一名7歲男童在準備乘坐阿嬤的機車時，疑似誤催油門竟連車帶人衝出去，男童慘遭垃圾車右後輪輾斃、當場命喪輪下。示意圖。（資料照）

彰化縣芳苑鄉近日傳出一名7歲男童在準備乘坐阿嬤的機車時，疑似誤催油門竟連車帶人衝出去，不料男童竟慘遭垃圾車右後輪輾斃、當場命喪輪下，阿嬤見狀崩潰跪癱在地，也嚇壞周遭民眾。

綜合媒體報導，這起憾事發生在芳苑鄉二溪路草二段一帶，本月27日傍晚5點多，一名7歲男童搭乘外婆的機車外出準備回家，但在機車沒熄火的狀況下，男童竟不慎誤觸油門，導致機車突然暴衝，外婆嘗試拉住卻被甩飛摔倒，機車仍撞上當時正在執行公務的垃圾車，垃圾車因死角而未注意碾壓過男童頭部，導致男童當場死亡，外婆見狀也當場崩潰跪倒在地。

請繼續往下閱讀...

報導指出，經警方初步調查，駕駛垃圾車的洪姓司機酒測值為0，詳細的案發經過仍有待進一步釐清。芳苑鄉公所也表示，為避免造成家屬二度傷害，目前暫不對外發言，並透露已於第一時間慰問並會協助後續處理。至於清潔車依規定都有保險，而意外身故的10萬元保險也已發放給家屬，願逝者安息，家屬節哀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法