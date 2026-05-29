首批軍購特別預算88.1億三讀通過！立院要求補齊「台灣之盾」防衛缺口

115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案三讀通過。（記者方賓照攝）

立法院院會今（29）日三讀通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。全案首年度歲出原列88億1257萬1千元，日前經聯席會議審查並朝野協商後，業務費微幅減列200萬元，最終以88億1057萬1千元順利通關，所需財源全數以舉借債務支應。儘管預算順利過關，朝野立委仍針對軍購交貨延宕、美製無人機實戰效能及國軍人力短缺等問題，通過高達35項決議嚴格監督。

首批特別預算主要涵蓋多項不對稱戰力武器裝備，本年度歲出預算分配包含M109A7自走砲39億2449萬6000元、海馬士多管火箭飛彈系統27億9938萬7000元、反甲型無人機飛彈系統17億9501萬1000元、標槍反裝甲飛彈系統1億6298萬7000元，以及拖式2B反裝甲飛彈系統暨戰備存量補充共1億3069萬元。遭刪減的200萬元業務費，將交由國防部自行調整科目因應。

請繼續往下閱讀...

在附帶通過決議部分，鑑於本次特別預算上限由原規劃的1.25兆元大幅刪減至7800億元，且採購範圍被限縮在第一批美方軍購項目，引發執政黨立委對於防衛缺口的擔憂。民進黨立委林楚茵等人提出主決議指出，現行條例將人工智慧輔助情報決策模組、台灣戰術網路以及多型監偵無人機等建構「台灣之盾」所需關鍵項目排除在外，恐嚴重影響整體防衛系統整合。院會對此要求國防部必須在一個月內會同主計總處及財政部盤點缺口，並研議以年度公務預算或追加預算等方式補足建置。

針對耗資龐大籌購的反甲型無人機飛彈系統，在野黨立委則高度關注其作戰實效。國民黨立委徐巧芯與馬文君等人質疑，ALTIUS系列無人機於烏俄戰場傳出易受電子干擾、失去通信等負面消息，且實測亦曾傳出墜毀等反應不良紀錄。立法院為此通過決議，要求國防部不可僅聽信美軍或原廠數據，必須由我國軍方完成實彈測試，驗證其實彈攻擊能力與高強度電子戰環境下之存活率，並於完成實彈測試後提出專案報告。

民眾黨立委王安祥則針對海馬士多管火箭系統的數據變更提出質疑。王安祥指出，國防部先前公開資料顯示海馬士精準火箭數量為1203箱，但本次特別預算案卻變更為4320枚，總金額卻依然相近，要求國防部須於兩個月內說明採購項量變更的差異原因。

此外，針對國軍整體志願役編現比跌破八成、預估明年役男跌破8萬人所造成的高科技維保人力吃緊隱憂，以及嚴禁下載可能洩漏戰術位置的中國「高德地圖」等資安問題，院會均通過相關主決議，要求國防部提出長效招募方案與執行情況報告，以防範高價裝備面臨有裝無人的窘境。

立法院29日舉行院會，處理議案。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法