稱馬辦風波與藍營無關 謝龍介：蕭旭岑應請假將帳目對清楚

國民黨立委謝龍介。（資料照）

馬辦家變越演越烈，國民黨立委謝龍介建議國民黨副主席蕭旭岑向黨主席鄭麗文「請假停職」，去基金會對帳，而今天上午馬英九基金會也已提告。對此，謝龍介表示，此案純屬基金會內部帳目問題，各界切勿渲染成與國民黨有關。由於該案屬公益款項，既然目前沒辦法對清楚，他尊重馬前總統讓司法釐清的決定，並再次重申國民黨目前正全力迎戰九合一大選，此事與黨內毫無關係，建議蕭旭岑向鄭麗文請假，先回去基金會把帳目對清楚。

針對最近馬辦風波且於今天正式提告一事，謝龍介接受媒體訪問，對於媒體追問日前曾建議蕭旭岑「先請假停職、去基金會對帳」一事，謝龍介回應，反正不管是不是被告，有沒有被告之前，他就覺得這個事情就是，蕭旭岑應該先跟鄭請假，然後回去基金會，也許是雙方認知不同，但基本上把帳目對清楚就不會有爭議。現在看起來好像是基金會沒有對清楚，而委託的小組也沒有把這個過程釐清，才會有一點陷入混亂的狀況。因此，馬總統如果正式提告，大家還是予以尊重。

請繼續往下閱讀...

謝龍介表示，「我跟馬英九這20幾年來，我想我很清楚他個人對這種清廉的一個堅持，我想幾乎全國大概大家都很了解，這就是馬前總統最堅持也最捍衛的。」各界不要擴大渲染說什麼這跟國民黨有關，這跟國民黨是沒有問題的。這只是一個基金會內部對於帳目的問題，那就對清楚就好了，既然現在沒辦法對清楚，當然就是讓司法來把這個帳目釐清，因為這是屬於公益款項，所以就回到公益，既然今提告了，就尊重司法。

面對外界質疑此風波是否會讓國民黨陷入分裂，謝龍介澄清，這是一個基金會的內部事務，跟國民黨確實沒有問題，不明白為何不斷要把它變成是國民黨問題，藍營從現在到6個月以後的11月28日，有幾千個同事在參選，所以這件事情跟國民黨沒有一點點關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法