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    首頁 > 政治

    馬英九基金會提告蕭旭岑王光慈 士檢：今天完成分案

    2026/05/29 11:26 中央社
    馬英九基金會風波持續延燒，基金會今天對前員工蕭旭岑（見圖）、王光慈提起背信、侵占等刑事告訴。士林地檢署證實，上午已收到刑事告訴狀及相關事證，今天會完成分案程序。（資料照）

    馬英九基金會風波持續延燒，基金會今天對前員工蕭旭岑（見圖）、王光慈提起背信、侵占等刑事告訴。士林地檢署證實，上午已收到刑事告訴狀及相關事證，今天會完成分案程序。（資料照）

    馬英九基金會風波持續延燒，基金會今天對前員工蕭旭岑、王光慈提起背信、侵占等刑事告訴。士林地檢署證實，上午已收到刑事告訴狀及相關事證，今天會完成分案程序。

    士檢證實，今天一早就收到馬英九基金會委請律師的刑事告訴狀及相關事證，今天就會完成分案程序，依法辦理。據悉，士檢將開會研議指派專責檢察官處理，先分他字案進行蒐證。

    不過，馬英九大姊馬以南日前以馬英九健康因素為由，向台北地方法院聲請輔助宣告，北院已於上週分案審理，日後若獲北院裁准，馬英九要提起相關訴訟須經馬以南同意。

    馬英九基金會今天發表聲明，關於蕭旭岑、王光慈2人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於今天上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向士林地檢署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

    馬英九基金會表示，此案既已進入司法程序，基金會現階段不便對外就案件細節多作說明，後續將全力配合司法調查。

    蕭旭岑也表示，他這一生清清白白坦坦蕩蕩，沒有拿任何一分不應該拿的錢，對得起前總統馬英九，就讓司法還他清白公道。

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