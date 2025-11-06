為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    睜眼說瞎話？黃國昌稱岳父從未在中國做生意 沈榮欽：法院早證實

    2025/11/06 07:18
    民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司先前遭中國海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑曾對此表示，中國先前對民眾黨主席黃國昌（見圖）做過類似的事，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌對此反駁「他的岳父從未在中國做生意」。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司先前遭中國海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑曾對此表示，中國先前對民眾黨主席黃國昌（見圖）做過類似的事，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌對此反駁「他的岳父從未在中國做生意」。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司先前被中國海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑曾表示，中國也曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌卻反駁稱「岳父從未在中國做生意」。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文質疑，之前媒體報導過黃國昌岳父高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名下，當時他們還曾開記者會反駁，但後來法院證實報導不假。沈榮欽質疑，事實早被法院公開、廣為人知，竟還這樣面不改色地說謊。

    今年7月間傳出，中國制裁民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司，中國國台辦於7月16日也在例行記者會證實此事。梁文傑於7月17日評論，中共過去曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，當年的黃國昌就是現在的沈伯洋。黃國昌對此則宣稱「類比錯誤」，強調他父親是農民、礦工，無法跟沈父類比，他的岳父也沒有跟中國作生意。

    沈榮欽在臉書發文指出，前一陣子黃國昌為了表示和沈伯洋不同，「公然宣稱『岳父從未在大陸做生意』，讓我十分驚訝。驚訝的地方倒不是黃國昌說謊，畢竟他也算說謊慣犯了，而是他居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還這樣面不改色的說謊」。

    沈榮欽表示，他對黃國昌岳父高熙治有印象，正是黃國昌選舉時遭到中天新聞攻擊高熙治在中國經商卻刻意在學運中隱瞞，黃國昌因而和高熙治一起在時代力量開記者會反擊。

    沈榮欽說明，當時中天查出高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名，但是令人驚訝的是高熙治在記者會上全盤否認，聲稱不知道為何名字會被人用去登記工廠，而且對方正好也是台商，讓人誤認。據其他台商表示，這種需要本人登記的事情，不可能被人冒名，而且也沒人有動機這樣做。但是高熙治卻用十分誠懇的語氣在記者會表示，他不清楚為何被人冒名登記，自己正在查怎麼回事。

    沈榮欽指出，後來法院證實中天報導不假，「熙隆公司在2009年3月間於大陸地區成立，註冊資本為2860萬美元，登記代表人為高熙治，營業所在山東龍口高新技術產業園區。龍口恒合農業研發有限公司，代表人為黃國昌的岳母劉美珠，成立日期為2007年3月2日，營業所在山東省龍口市。」這番內容讓人很難相信是遭人冒名登記。

    沈榮欽在文末直言，當時高熙治在記者會上和黃國昌一樣面不改色地辯稱不知情，讓他猜想，會不會在高熙治的心目中，黃國昌只是整個家族佈局中的一個棋子，「即使黃國昌未必會這麼想」，無論是否如傳言艾格蒙國際洗錢組織也在調查，黃國昌案的背後的金流恐怕都臭不可聞。

