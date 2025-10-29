周玉蔻罵「醜又髒」 王世堅反嗆：不評論沒格調老太太

民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

民進黨2026台北市長參選人備受討論，對於網友推薦民進黨立委王世堅角逐，資深媒體人周玉蔻痛斥「堅屁啦！醜又髒」。對此，王世堅今（29日）指出，極少數沒格調的老太太，可能是維生的掃把掉了，就慌了，所以自己不評論她。

民進黨布局2026選戰，周玉蔻今於社群平台發文表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北市長嗎？我猜不會」，並直指現在民進黨的領導群及支持者「完全缺乏想像力」。有網友留言推薦王世堅參選，周玉蔻則抨擊「堅屁啦！醜又髒」。

請繼續往下閱讀...

對此，王世堅出席民進黨中常會前受訪表示，自己一向不評論周玉蔻，第一，只評論有格調的人；第二，他對老太太一向敬老尊賢。

王世堅說，絕大多數的老太太都是在家裡含飴弄孫、貽養天年，但有一些有失落感的老太太們，極少數沒有格調的老太太，可能是掃把掉了，她就慌了，因為掃把是她維生的功能，可以騎著掃把到處亂飛，所以自己不予評論。

王世堅也重申，他根本完全沒有做參選台北市長的規劃打算，「完全沒有，我完全沒有。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法