    首頁 > 政治

    周玉蔻罵「醜又髒」 王世堅反嗆：不評論沒格調老太太

    2025/10/29 15:52 記者陳政宇／台北報導
    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨2026台北市長參選人備受討論，對於網友推薦民進黨立委王世堅角逐，資深媒體人周玉蔻痛斥「堅屁啦！醜又髒」。對此，王世堅今（29日）指出，極少數沒格調的老太太，可能是維生的掃把掉了，就慌了，所以自己不評論她。

    民進黨布局2026選戰，周玉蔻今於社群平台發文表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北市長嗎？我猜不會」，並直指現在民進黨的領導群及支持者「完全缺乏想像力」。有網友留言推薦王世堅參選，周玉蔻則抨擊「堅屁啦！醜又髒」。

    對此，王世堅出席民進黨中常會前受訪表示，自己一向不評論周玉蔻，第一，只評論有格調的人；第二，他對老太太一向敬老尊賢。

    王世堅說，絕大多數的老太太都是在家裡含飴弄孫、貽養天年，但有一些有失落感的老太太們，極少數沒有格調的老太太，可能是掃把掉了，她就慌了，因為掃把是她維生的功能，可以騎著掃把到處亂飛，所以自己不予評論。

    王世堅也重申，他根本完全沒有做參選台北市長的規劃打算，「完全沒有，我完全沒有。」

