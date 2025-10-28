APEC峰會 林信義：將傳達賴清德重要想法

我國駐韓代表丘高偉大使今晚在江東旅館舉辦歡迎晚宴，款待APEC領袖代表林信義一行。（記者黃靖媗攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場，我國駐韓代表丘高偉大使今晚在江東旅館舉辦歡迎晚宴，款待APEC領袖代表林信義一行。林信義致詞表示，APEC是台灣難得能出席的峰會，他將藉此機會，將總統賴清德指示的重要想法，跟與會的APEC共同領袖、企業代表分享，推銷台灣吸引投資，進而提升台灣在APEC的地位。

林信義表示，APEC是個經貿議題多邊論壇，也是我國與其他APEC會員代表團能夠平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢之下，難得能出席的峰會，多年來透過積極參與，台灣在APEC能見度不斷提升，對區域繁榮發展作出具體貢獻。

林信義指出，近年來全球政經情勢變化快速，地緣政治變遷、供應鏈重組、人口變化，及數位轉型帶來的挑戰，正凸顯了包含公私部門在內，所有企業團體共同合作來面對並尋求解決之道的必要性和與急迫性，在這樣的變局中，台灣經濟發展的成功經驗，以及鍛鍊培養出的優勢能力，將能在APEC扮演舉足輕重的角色，同時也能協同其他APEC會員，共同促進APEC均衡、普惠、永續及創新成長的共同目標早日實現。

林信義也說，他將會利用這次機會，與APEC共同領袖及企業代表，傳達總統賴清德指示的重要想法，分享我國在相關領域的優勢與特色，尤其是半導體、AI、智慧醫療、中小企業的成功經驗，進而推銷台灣吸引投資，促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

