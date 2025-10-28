為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    APEC峰會 林信義：將傳達賴清德重要想法

    2025/10/28 19:29 特派記者黃靖媗／慶州報導
    我國駐韓代表丘高偉大使今晚在江東旅館舉辦歡迎晚宴，款待APEC領袖代表林信義一行。（記者黃靖媗攝）

    我國駐韓代表丘高偉大使今晚在江東旅館舉辦歡迎晚宴，款待APEC領袖代表林信義一行。（記者黃靖媗攝）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場，我國駐韓代表丘高偉大使今晚在江東旅館舉辦歡迎晚宴，款待APEC領袖代表林信義一行。林信義致詞表示，APEC是台灣難得能出席的峰會，他將藉此機會，將總統賴清德指示的重要想法，跟與會的APEC共同領袖、企業代表分享，推銷台灣吸引投資，進而提升台灣在APEC的地位。

    林信義表示，APEC是個經貿議題多邊論壇，也是我國與其他APEC會員代表團能夠平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢之下，難得能出席的峰會，多年來透過積極參與，台灣在APEC能見度不斷提升，對區域繁榮發展作出具體貢獻。

    林信義指出，近年來全球政經情勢變化快速，地緣政治變遷、供應鏈重組、人口變化，及數位轉型帶來的挑戰，正凸顯了包含公私部門在內，所有企業團體共同合作來面對並尋求解決之道的必要性和與急迫性，在這樣的變局中，台灣經濟發展的成功經驗，以及鍛鍊培養出的優勢能力，將能在APEC扮演舉足輕重的角色，同時也能協同其他APEC會員，共同促進APEC均衡、普惠、永續及創新成長的共同目標早日實現。

    林信義也說，他將會利用這次機會，與APEC共同領袖及企業代表，傳達總統賴清德指示的重要想法，分享我國在相關領域的優勢與特色，尤其是半導體、AI、智慧醫療、中小企業的成功經驗，進而推銷台灣吸引投資，促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播