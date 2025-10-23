普發1萬來了！行政院宣布：11月5日開放登記、11月12日入帳

行政院舉行「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會，數發部次長葉長寧（左起）、財政部次長阮清華、行政院發言人李慧芝、交通部次長伍勝園與金管會副主委莊琇媛出席說明相關配套措施。（記者陳志曲攝）

攸關民眾普發現金1萬元，總統賴清德今晚發布總統令，公布韌性特別預算案，行政院隨即在8時舉辦「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會，宣布預計於11月5日開放為期5天預登記，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶，至於ATM領現為11月17日開放領取，郵局領現為11月24日開放領取，所有管道的領取截止日皆為115年4月30日。

普發現金領取管道共5類，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放。登記入帳部分，可上「10000.gov.tw」網站登記，持健保卡號、身分證號、金融機構帳號登記，並採身份證與居留證號尾數分流，11月5日為尾數0、1，6日為2、3，7日為4、5，8日6、7，9日為8、9，10日為不分尾數。

請繼續往下閱讀...

財政部國庫署長陳柏誠表示，10月24日同步開放偏鄉地區造冊登記，凡居住且設籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉民眾從明（24）日起至10月28日共5天，可以攜帶身分證明文件前往當地7個派出所或分駐所登記，當地員警為服務鄉民，假日不休息也受理登記（每日8時至18時）；已登記民眾於11月12日至11月25日至登記派出所或分駐所領取。

陳柏誠說明，普發現金適用直接入帳方式對象，比照112年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

至於客服專線「1988」於明（24）日8時30分啟用，民眾可撥打1988免付費客服專線獲得即時服務（服務時間每日8時30分至18時30分）。最後，財政部再次提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

普發現金1萬元預計於11月5日開放為期5天預登記，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。（記者陳志曲攝）

普發現金11月5日開放為期5天預登記，預計11月12日直接匯撥到個人帳戶。（行政院提供）

行政院說，資料傳輪存放嚴格加密保護，僅限本次普發現金專案使用，專案結束後2個月會完全刪除。（記者陳志曲攝）

行政院提醒小心詐騙，政府不會主動發簡訊、電子郵件通知領錢、登錄，更不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳。（記者陳志曲攝）

相關問題可撥打1988。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法