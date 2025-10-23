普發現金10類人「免登記直接入帳」 財政部：11/12直接刷簿子

財政部國庫署長陳柏誠說，有10類族群原本就領有政府例行性的津貼或年金，因此免登記直接入帳。（記者陳志曲攝）

總統賴清德今晚發布總統令，公告攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案，行政院隨即召開記者會公布相關流程。其中，有10類族群原本就領有政府例行性的津貼或年金，因此免登記直接入帳，財政部國庫署長陳柏誠特別提醒，「千萬不要去網路登記」，11月12日就可以拿簿子去銀行刷，就會看到1萬元入帳。

普發現金採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。其中，登記入帳11月5日起連續5天預登記，11月10日開放登記，11月12日入帳；ATM領現11月17日開始領取；郵局領現11月24日開始領取。

陳柏誠指出，針對已領有例行性政府津貼或年金者推出的「直接入帳」，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、公費就養榮民、各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬，可以免登記，預計在11月12日直接匯撥至個人帳戶。

陳柏誠提醒，這類族群都是較為年長者，呼籲千萬不要去網路登記，「你們不用登記，直接會入帳」，11月12日就可以拿簿子去銀行刷，就會看到1萬元入帳。

普發現金採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。（記者陳志曲攝）

