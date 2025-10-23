領普發1萬不用急！11/5開放預登記 身分證尾數先分流

普發現金1萬元登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳，登記前5日採身分證或居留證尾數分流。（記者陳志曲攝）

總統賴清德今晚公布韌性特別預算，行政院隨即召開記者會宣布，普發現金1萬元登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳，登記前5日採身分證或居留證尾數分流，11月10日起不分尾數都可登記，11月13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

數發部數位政府司副司長楊耿瑜在行政院記者會指出，登記入帳11月5日到10日開始登記；11月5日開放身分證或居留證尾數為「0、1」民眾登記，11月6日「2、3」，11月7日「4、5」，11月8日「6、7」，11月9日「8、9」。

請繼續往下閱讀...

楊耿瑜說，民眾若在這5天內來不及登記也不用緊張，11月10日開始不分流，不需急著在這5天內完成登記，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

楊耿瑜說，選擇登記入帳的民眾請備妥手機、平板或電腦，也要準備發放對象健保卡號，本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號，以及本人或代領人金融機構帳號，再進入「10000.gov.tw」選擇登記入帳，完成登記作業。

楊耿瑜提到，11月13日後，民眾可到官網查詢登記結果，若查詢結果為「登記失敗」、「帳號核驗失敗」，代表先前登記資料有問題，可重新登記；他提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登記，遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

數發部數位政府司副司長楊耿瑜說明如何查詢登記結果。（記者陳志曲攝）

財政部國庫署長陳柏誠說明領取時程。（記者陳志曲攝）

沒有ATM或無郵局的屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉到當地派出所登記造冊。（記者陳志曲攝）

登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳，登記前5日身分證或居留證尾數分流，11月10日起不分尾數都可登記，11月13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。（行政院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法