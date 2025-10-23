普發1萬16家金融機構ATM可領 郵局假日加班服務花蓮災民

行政院舉行「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會，數發部次長葉長寧（左起）、財政部次長阮清華、行政院發言人李慧芝、交通部次長伍勝園與金管會副主委莊琇媛出席說明相關配套措施。（記者陳志曲攝）

賴總統今晚公布韌性特別預算，行政院隨即召開記者會宣布，登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳。至於ATM領現為11月17日開放領取，郵局臨櫃領現為11月24日開放領取。財政部次長阮清華在記者會說明，此次普發現金ATM共計有16家金融機構參與，預計可以比上次多出1200台ATM可以領取，包括8大公股行庫、7家民間銀行及中華郵政。

金管會副主委莊秀媛補充，8大公股行庫，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀，7家民營銀行，包括國泰世華、台新、中國信託、玉山、永豐、元大、台北富邦。

此外，馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，交通部次長伍勝園指出，目前郵局領現可在營業時間到全台1294家郵局領取，政府針對光復鄉特別設計溫馨措施，已請郵局同仁在周六日加班，為光復鄉民服務。

