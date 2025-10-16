比喻黃國昌是現代版慕容復 李忠憲：從正義之劍變成權力的收藏家

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，近日再被爆還擁有一批駭客志工團，引發外界持續熱議。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，近日再被爆還擁有一批駭客志工團，引發外界持續熱議。成大教授李忠憲對此發文形容，這些年黃國昌從正義之劍變成權力的收藏家，讓他想到金庸小說中的角色「慕容復」，並質疑黃國昌曾經手握道德高地的劍，後來卻與曾被他痛斥為「政商共生」的力量聯手、為權力計算、為聲量妥協時，他的劍不再為真理而揮，而是為個人野心所舞。

李忠憲在臉書以「黃國昌的總統夢：當慕容復走進直播間」為題發文指出，他第一次見到黃國昌就是在那種「癱倒」在躺椅上，閉著眼睛聽我說話的場合，對這個人立刻就有很深的了解。

李忠憲直言，台派真的很好騙，不只陳永興，還有一些他的朋友到現在還覺得黃國昌只是一時糊塗，希望他能夠找回初心。他也提到，他一直不明白，像柯文哲跟黃國昌這種道德水準的人，為什麼可以得到台派那麼多資源支持？

李忠憲指出，他最近看了很多寫黃國昌的文章，一直想到天龍八部，雖然他20幾歲之前一直很喜歡看金庸的小說，但去了德國以後接觸到德國的人文思想，就再也不喜歡金庸的小說，但金庸的所有小說他都看了很多次。

李忠憲形容，這些年看著黃國昌從正義之劍變成權力的收藏家，讓他想到「慕容復」，「我突然明白，金庸筆下的慕容復，原來不只是小說人物，而是活生生的政治原型」。

李忠憲表示，金庸筆下的《天龍八部》中，慕容復一生的執念是「想當皇帝」——他以為自己是遼東慕容氏後裔，夢想恢復燕國榮光。然而，江湖風雲再起，慕容復的夢卻越來越像笑話。當蕭峰、段譽、虛竹都在生命的歷煉中尋得超脫時，慕容復仍活在自編的劇本裡，最後只能拉著幾個小孩玩「稱孤道寡」的家家酒。那一幕，荒涼得幾乎讓人悲憫——但更多的是滑稽。

李忠憲認為，「慕容復並非壞人，他只是活在過時的夢裡。他相信自己『理所當然』該是主角，天地之大，皆為他登場的舞台。這種人格在現代政治中仍隨處可見，尤其在那些『自詡改革者』身上」。

李忠憲指出，他們以道德為旗，卻以權力為食；他們談「真相」、「監督」、「清廉」，但每一次轉身，都更接近他們口中的「惡」。

李忠憲直言，在台灣政治舞台上，黃國昌就像現代版的慕容復。他曾經手握道德高地的劍，斬貪官、批權貴；那時的他，是眾人寄望的正義之聲。然而，當他轉而與曾被他痛斥為「政商共生」的力量聯手、為權力計算、為聲量妥協時，他的劍不再為真理而揮，而是為個人野心所舞。

李忠憲提到，黃國昌似乎也想「當皇帝」——只是這個皇位，不是建立在制度與民意之上，而是其心中那個「我最聰明、我最清白」的王座。黃國昌以為自己能在政治的泥沼裡保持純潔，結果卻成了泥沼的一部分。

李忠憲直言，「有一天，當他再站上政壇、再高喊『我是改革者』時，群眾的掌聲或許仍在，但更多人心中浮現的，是那個荒謬的畫面：一個中年人，穿著象徵榮耀的衣裳，卻與幾個小孩一起，在沙堆裡分封官爵，玩起『皇帝的新夢』」。

李忠憲在文末也比喻，慕容復拉著孩子玩家家酒；黃國昌則拉著鏡頭做直播。唯一不同的是——前者被金庸寫進小說，後者正自己寫著悲劇。

