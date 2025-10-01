「世博台灣館」高人氣 何欣純跨院際、跨黨派爭取在台中重現

「世博台灣館」在大阪世界博覽會擁有高人氣，何欣純立委認為應該讓更多國人有機會看到，將跨院際爭取搬回台灣在台中重現。（何欣純立委提供）

立法院跨黨派訪日團上週到日本，除國會交流、宣慰僑胞外，考察大阪世界博覽會也是此行重點之一，民進黨立委何欣純表示，參觀完「世博台灣館」後讓她相當驚艷，融合台灣人文丶自然、科技的三個體驗場域，讓人身歷其境，更以身為台灣人為傲，將向行政院爭取博覽會結束後，將「世博台灣館」搬回台中，讓台灣館的感動能重現在國人面前。

何欣純表示，這次台灣館以「Tech World企業館」參展，外觀設計理念以群山為概念，氣勢與魅力非凡，融合台灣人文丶自然，以高科技實力打造，共規劃 生命、自然與未來三個「身歷其境」的體驗場域，參觀後以身為台灣人感到驕傲。

何欣純表示，台灣館用高科技結合台灣山脈、保育類動物、植物等自然景觀，還有半導體、機械等產業，是此次展覽人氣排名前5名的場館，現場大排長龍，光要進館就要排2、3個小時，非常值得一看。

何欣純表示，這份榮耀應該與國人共享在台灣再現，當場就跟立法院長韓國瑜建議，台中霧峰的立法院民主議政園區，不論是交通、腹地，還是歷史、人文都非常適合，加上附近就是台中軟體園區，台中也是精密機械產業重鎮，希望跨黨派爭取將「世博台灣館」在台中重現，韓院長當場也大表贊同。

何欣純表示，「世博台灣館」由外貿協會斥資20億打造，若大阪世界博覽會閉幕後就拆掉相當可惜，接下來將會在立法院正式提案，也會在花蓮救災告一段落後，親自拜訪行政院長卓榮泰爭取「世博台灣館」在台中重現，除能促進中部觀光，也對於區域均衡發展有助益。

何欣純立委表示，「世博台灣館」規劃生命、自然與未來三個「身歷其境」的體驗場域，參觀後讓人以身為台灣人感到驕傲。（何欣純立委提供）

