    政治

    外傳將停止發稿丶結束營運 《菱傳媒》通知全體員工下午返社開會

    2025/09/30 09:42 記者羅添斌／台北報導
    《菱傳媒》員工今天一早就接到社方通知，要求全體員今天下午返社開會，至於是否為外傳的將立即停止發稿丶並且結束營運丶資遣員工，相關人士說，待社方下午說明才能確定。（圖擷取自菱傳媒官網）

    民眾黨主席黃國昌29日開直播反駁民進黨立委對其指揮「狗仔集團」的爭議，網媒《菱傳媒》也捲入風暴，儘管《菱傳媒》社長陳申青27日發表聲明，強調與揭弊組織合作僅基於新聞專業、絕無政治偵防，但仍無法止血。

    遭指為「狗仔隊頭頭」的中央社記者謝幸恩昨日具名發出聲明，辭去中央社記者及台北司法記者聯誼會會長等職務；對此，中央社表示尊重，但調查仍會繼續進行。

    據了解，《菱傳媒》員工今天一早就接到社方通知，要求全體員今天下午返社開會，至於是否為外傳的將立即停止發稿丶並且結束營運丶資遣員工，相關人士說，待社方下午說明才能確定。

    據指出，《菱傳媒》目前連同記者與行政人員在內，約有20餘人，是否會在這次事件中結束營運並且資遣，內部人士說，就看社方怎麼處理，最主要的是員工的權益要受到保障。

    陳申青27日在《菱傳媒》發布聲明：2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由本人負責聯繫，並非政治偵防。

    菱傳媒創刊初期因為接受揭弊組織新聞素材而有連絡討論，但絕無媒體所報導所謂新聞總舵手的情事。雙方各自獨立作業，各自負責。

    陳申青時表示，菱傳媒向來有接受外稿，消息來源也多元，但每篇文章，都必須經過嚴格的新聞作業求證、審查，才會發表，不會完全採用。2021年創刊初期，按媒體慣例，也曾短暫發2張特約記者名片，給同是記者出身的揭弊組織成員；且，非菱傳媒正式編制員工的特約記者，也不只兩位。

    他說，菱傳媒在2023年後策略更著重在監督公共政策為主，並持續發表網路民調，努力發揮第四權的功能，創刊近4年來的文章都可以接受檢視。

