「威京法務長」楊家駿 曾任移民署長

前移民署長楊家駿，離開公職後擔任威京集團法務長。（資料照）

2025/09/10 20:18

〔記者王冠仁／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，曾傳喚菱傳媒董事長施威全，近日施在臉書發文，聲稱遭檢察官影射、刻意拉入此案；但檢方查出，威京集團主席沈慶京曾和威京集團法務長楊家駿通話，楊表示「施威全願意幫我們寫兩篇，他敢批判監察院」等語，施才因此被傳。外界鮮少知道的是，這位威京集團法務長楊家駿，其實曾任內政部移民署長。

知情官員指出，楊家駿台大法律系畢業後，考上調查局特考，任職4年後辭職，前往美國攻讀法學碩士，回國後任職經濟部國貿局專員，2001年進入陸委會，先後擔任陸委會參事、主任秘書、處長、香港事務局局長，再於2016年擔任內政部移民署副署長，並於2017年7月前移民署長何榮村退休後，接任移民署長。

請繼續往下閱讀...

楊家駿接任署長後，2018年6月還曾獲頒模範公務員獎，但隨即在當年12月，被周刊報導他涉嫌在2018年10、11月，利用公務視察機會，妻子搭乘公務車同行，還將擔任公務員的下屬當司機、導遊、攝影師。

當時楊家駿回應，他當年出差21次，6次帶妻子，其中4次跨假日，妻子交通及住宿差額都是自費。他說，妻子外語能力好，可與新移民溝通，帶妻子視察可拉近與同仁的距離，他把移民署長當作公職生涯最後一個工作，希望翻轉移民署文化，也許同仁不習慣，但他是為了移民署好。

楊被周刊報導後，一天內連開2場記者會親上火線說明，但最終仍被火速拔官，改調內政部參事；他擔任參事一段時間後，在距離65歲屆齡退休前2年，申請提早退休，當時同仁都不知道他為何要提早退休，直到京華城弊案新聞延燒，這才發現他公職退休後去威京集團擔任法務長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法