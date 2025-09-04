涉貪被聲押 竹市副議長余邦彥與高虹安關係密切、事業多廣

新竹市議會副議長余邦彥（舉杯左一）為人海派，且投資行業廣且多，更與涉貪停職的新竹市長高虹安（舉杯右二）交情甚篤。圖為市議會上週舉行議員回娘家活動時的場景。（記者洪美秀攝）

2025/09/04 12:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會副議長余邦彥疑涉入棄土場案遭檢調搜索並聲押，54歲的余邦彥會從政，是受議員父親余泉霖影響，余泉霖（人稱大頭仔）為人海派，余邦彥擔任市議員後，同樣交遊廣闊，樂善好施，做人相對低調謙和。據側面了解，余邦彥家族長期與教育相關的事業有連結，像是營養午餐團膳公司，及學校制服和體育相關的事業。此次涉入棄土場疑似貪污案也讓外界及議會同仁訝異，多不相信會發生這樣的事。

據了解，余邦彥是國民黨員，擔任四屆議員，在議會算是很低調，擔任兩屆副議長都是與議長許修睿搭配，本屆第11屆是以無黨籍身分當選，也因與涉貪停職的新竹市長高虹安關係密切，且在市長選舉中力挺高虹安，讓外界有陣前倒戈及選邊站的聯想。

據了解，余邦彥家族經營的事業廣且多，像是學校營養午餐的團膳事業，及學校校服與體育服的採購，甚至是各類體育球類、球場的委外營運等，本屆又擔任消防局義消總隊長，人脈廣闊，加上此次涉入的棄土場事業，可說投資及經營事業跨很多領域。

據議會不具名議員提到，由於土方利益龐大，沒有特殊背景或夠分量的人，很難插手其中，説意外又好像不是那麼意外。但基於都是議會同事，其實也不好說什麼。有沒有犯錯都還在調查中，做錯了就接受司法審判，沒有做錯就還他清白，希望司法勿枉勿縱。

新竹市副議長余邦彥（右）為人海派，投資行業廣且多，與議長許修睿（左）同時搭檔連任第10屆與第11屆正副議長。（記者洪美秀攝）

