獨家》國民黨竹市副議長余邦彥涉貪被聲押 疑與土資場有關

新竹市議會副議長余邦彥遭檢調傳喚，據了解，疑與土資場營運有關，已遭檢調聲押。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/09/04 11:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會驚傳被檢調搜索，據了解，包括國民黨籍副議長余邦彥等人昨天（3日）一早就被傳喚問訊，經一整天漏夜偵訊，余邦彥已被聲押。此外，檢調人員昨天也到新竹市府都發處建管科調閱相關資料，據了解，疑與土方資源場等相關，檢調人員是持公文書到市府調閱資料，市府配合提供資料，對相關案情並不了解。

副議長余邦彥等人因棄土場疑涉貪，遭檢調搜索，也引發政壇震盪。余邦彥與涉貪停職中的市長高虹安交情甚好，余雖是國民黨員，但在高虹安2022年競選市長時，余邦彥是第一個陣前倒戈，從國民黨跳船公開表態支持高虹安，高虹安上任後，余邦彥當時也傳出退出國民黨，但後來被慰留，隨後擔任新竹市消防局義消總隊長職務，並在市議會與民眾黨議員另成立第四個政團-新聯線政團，支持高虹安推動各項市政。

余邦彥是前市議員余泉霖之子，擔任新竹市議會第8-11屆市議員，第11屆連任議會副議長，為人有乃父之風，相當海派，但也涉入多種行業，此次傳出與土資場涉貪案件有關，政壇認為可能踩到棄土場相關合資人紅線，至於是否有向市府施壓或案情可能向上發展，都待觀察。

另據了解，新竹市有4家合法登記的土資場，檢調人員昨天到都發處調閱資料時，曾鎖定其中2家土資場了解相關內容，市府強調基於偵查不公開，無法透露相關內容，但稱檢調人員是持公文書請市府配合調查，並非搜索。

