李四川談藍營黨魁改選年齡困境 李乾龍緩頰：老中青齊心非世代對立

前國民黨秘書長李乾龍表示，藍營需要的是有能力領導的人，而不是年齡之爭。他相信李四川是有智慧的人，老人有智慧，政黨必須兼具老中青，才能展現向心力。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 16:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席預計10月改選，被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川接受媒體專訪提及，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」，卻又說如果明年民調仍高，要他參選他一定承擔，外界質疑已67歲的李四川說詞矛盾。對此，前國民黨秘書長李乾龍表示，藍營需要的是有能力領導的人，而不是年齡之爭。他相信李四川是有智慧的人，老人有智慧，政黨必須兼具老中青，才能展現向心力。

李乾龍指出，他相信李四川並非這個意思。藍營需要的是「老幹新枝」，而不是世代對立。藍營希望有能力的人出來領導，因為國民黨已在野多年，如今雖然接近政黨輪替契機，但「這一步更是艱困的」，必須有一位眾望所歸、真正無私願意為黨打拚的人出來領導。他強調，這不是好時機來了就能輕鬆跨過，反而更需要能帶領台灣2300萬人民經濟、民生往前走的人才。

李乾龍表示，政黨輪替這個問題，不是因為政治會使人腐化，所以這段時間大家看到台灣近年陷入內耗，經濟與民生受到掏空，美國也未必存有善意，若持續被牽制，台灣沒有好日子，因此老中青世代都應攜手合作，最重要的是選出具備能力與格局，而非陷入私心算計，否則無法帶領台灣走出困境。

李乾龍說，「老人有老人的智慧，年輕人也很重要」，但一個政黨不能只依賴某一世代，「老中青都需要，黨才能有向心力」，強調國民黨並非缺乏年輕人，而是應該讓不同世代協力，共同面對挑戰。

