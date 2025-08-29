砸14萬改版！「最醜市旗」挨批拿府旗樣板修改 中市府這樣解釋

台中市府已掛出新版市旗（左），右為府旗。（記者廖耀東攝）

2025/08/29 12:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「全台最醜市旗」日前經台中市長盧秀燕宣布改版，新市旗融入府旗及府徽的設計，讓兩者合一，減少市民混淆；但新市旗曝光後，讓不少人不以為然，批評新市旗只是拿府旗改一改，加上「台中」中英文字樣，還沒有抓好文字距離，這種設計竟花14萬。

台中市新聞局指出，新市旗設計方向比照其他五都，以現有市徽或府徽為基礎，委託府徽原設計者協助市旗設計及應用規範建立，加入結合新市政大樓銘銜書寫者蕭世瓊教授書寫的「臺中」書法字和TAICHUNG中英文標示，提升國際辨識度，未來在城市行銷、對外交流上更具代表性。

請繼續往下閱讀...

台中市原市旗採黃底紅字「台中市」設計，曾被評「全台最醜市旗」，盧秀燕之前宣布市旗改版，新版市旗與府旗合而為一，融入府徽「湖心亭」，並加上「台中」的中英文字樣。

但新版市旗曝光後，不少人批評沒有設計感，更有人質疑「新市旗就是拿府旗改一改」，這樣也要花14萬元，甚至連中英字體的字寬、大小、間距都不同，「大學生隨便設計都比這個好」。

台中市新聞局回應，新市旗沿用府徽湖心亭意象，主要考量湖心亭府徽自2007年啟用至今已逾18年，廣泛用於城市行銷及公務相關用途，已深入市民的記憶，新市旗的設計方向比照其他五都，以現有市徽或府徽為基礎，有利於一體性形象推展與國內外識別。如台北市、新北市延續府徽意象，桃園市沿用市徽，高雄市則採用運動會會徽轉化為市旗主視覺，均具較高的辨識度及認同感。

新聞局指出，新市旗設計不僅保留文化意象，也加入結合新市政大樓銘銜書寫者蕭世瓊書寫的「臺中」書法字和TAICHUNG中英文標示，提升國際辨識度，未來在城市行銷、對外交流上更具代表性；另為建立市旗使用規範標準，委託府徽原設計者協助市旗設計及應用規範建立，例如標準色、應用尺寸及比例、標準字字形及印刷建議等，民政局也已發布台中市市旗制式及使用要點，請各機關依規自行製作與懸掛。

相關新聞請見

改個字花14萬 ! 台中新市旗曝光 拿府旗樣板修改市民砲轟

台中市旗改版引發批評。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法