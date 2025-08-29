改個字花14萬 ! 台中新市旗曝光 拿府旗樣板修改市民砲轟

台中市被評全台最醜市旗，26日起改版。（台中市府提供）

2025/08/29 00:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕26日宣布沿用80年的市旗改版，不過新版市旗與府旗高度類似，只是換了文字樣式，就花了14萬元，引發不少市民批評。

原本為黃底，只有「台中市」3個紅字的台中市旗，曾被遭網友評為「全台最醜市旗」，雖然前市長林佳龍曾辦過徵選新市旗活動，但最後均未能調整成功，舊版市旗沿用迄今。而盧秀燕26日宣布醜市旗改扁，宣稱新版市旗融入台中市徽「湖心亭」，並加上「台中」的中英文字樣。事實上，新市旗就是中市府府旗的樣板來稍作調整，只有變更文字樣式，據悉這樣就花了14萬元。

對此，原本為罷免藍委黃健豪團體的「台灣衣美局」，在Threads上分享台中府旗和新版市旗的對比圖，批評「把原有的設計加上中英文字，還沒有抓好文字距離……這樣花了14萬！」該貼文曝光後引來超過75萬人瀏覽、近2萬人點讚，鄉民紛紛表示，「14萬的費用包含：被長官改來改去的心力交瘁費+捏大腿認同長官美感的醜感認同費+微不足道的設計費」、「很明顯是中英字體的字寬、大小、間距都不同，不用拉標線就看得出來，隨便一個在518外包網接案的大學生都做得比這個好」、「還有缺設計師的案件嗎？這個我也會」、「這個結果有很大機率是被長官要求東修改西的最後演化結果」。

作家馬世芳28日也在臉書轉發網友評論，「這就是花錢改設計之後，越改越醜的案例。新設計那個外文字體和中文字體，根本完全不配好嗎！兩種字體一看，就是典型長官拍腦袋決定的東西，就算找高職美工科學生來設計，也不會搞出這種爛貨好嗎！原案下方的字體還有稍微刷淡，就是為了不要跟上方的四種彩色打架，這個基本道理有很難懂嗎？現在的新設計，還搞到下方的兩種彼此打架字體刻意用深黑，盧媽媽你有事嗎？台中在盧媽媽用力之下，根本是遍地華國美學&華國標準的示範地，重點不是花14萬，而是這14萬根本越花越糟！」

台中市有市旗也有府旗，市府宣布改版新市旗。（資料照，記者廖耀東攝）

