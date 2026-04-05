酸爆川普！伊朗議長：戰爭從「政權更換」變「幫找美飛官」

伊朗國會議長卡利巴夫（見圖）。（法新社資料照）

首次上稿 04-04 23:13

更新時間 04-05 07:43

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）昨（3日）發文，開酸美國總統川普是「天才」，他嘲笑川普雖然嘴上說美軍「一直贏」，實際上戰爭目標卻已經從「更換伊朗政權」，降級成「拜託幫找美軍飛行員」。

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伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf），3日在X平台PO文開酸川普，他說：「在連續擊敗伊朗37次之後，這場他們發動的荒謬無戰略戰爭，現在已從『政權更換』降級成『嘿！有人可以找找我們的飛行員嗎？拜託？』哇，真是驚人的進展，太天才了。」

美軍一架雙座F-15E戰機3日在伊朗境內遭擊墜毀，1名飛行員獲救，另1人行蹤成謎。伊朗已出動大批人手，在科吉盧耶－博韋艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyerahmad）搜捕美軍飛行員。

After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?????”



Wow. What incredible progress. Absolute geniuses. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf （@mb_ghalibaf） April 3, 2026

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