為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗布什爾核電廠又遭襲1員工死於彈片 俄企再撤198人

    2026/04/04 23:49 中央社
    伊朗布什爾（Bushehr）核電廠再度遭美、以襲擊。（路透檔案照）

    伊朗布什爾（Bushehr）核電廠再度遭美、以襲擊。（路透檔案照）

    數家俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）今天依原定計畫從伊朗的布什爾（Bushehr）核電廠再撤離198名員工。這座電廠今天傳出1名職員遭射彈碎片擊中身亡。

    路透社報導，自從2月28日伊朗戰爭爆發以來，Rosatom便持續撤離布什爾核電廠員工。俄羅斯通訊社引述Rosatom總監李卡契夫（Alexei Likhachev）報導，這座核電廠附近情勢正按照假設的最壞情況發展。

    國際原子能總署（IAEA）今天在社群媒體平台X發文表示，布什爾核電廠的1名實體防護人員遭到1枚拋射體的彈片擊中身亡，廠內也有1座建築物受到爆炸的衝擊波和彈片波及。

    李卡契夫對俄羅斯通訊社證實，這名罹難員工為伊朗籍。

    俄羅斯的塔斯社（TASS）還報導，李卡契夫表示，Rosatom已將布什爾核電廠周遭情況通知俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播