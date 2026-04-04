伊朗布什爾核電廠又遭襲1員工死於彈片 俄企再撤198人

伊朗布什爾（Bushehr）核電廠再度遭美、以襲擊。（路透檔案照）

數家俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）今天依原定計畫從伊朗的布什爾（Bushehr）核電廠再撤離198名員工。這座電廠今天傳出1名職員遭射彈碎片擊中身亡。

路透社報導，自從2月28日伊朗戰爭爆發以來，Rosatom便持續撤離布什爾核電廠員工。俄羅斯通訊社引述Rosatom總監李卡契夫（Alexei Likhachev）報導，這座核電廠附近情勢正按照假設的最壞情況發展。

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國際原子能總署（IAEA）今天在社群媒體平台X發文表示，布什爾核電廠的1名實體防護人員遭到1枚拋射體的彈片擊中身亡，廠內也有1座建築物受到爆炸的衝擊波和彈片波及。

李卡契夫對俄羅斯通訊社證實，這名罹難員工為伊朗籍。

俄羅斯的塔斯社（TASS）還報導，李卡契夫表示，Rosatom已將布什爾核電廠周遭情況通知俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

The IAEA has been informed by Iran that a projectile struck close to the premises of the Bushehr NPP this morning, the fourth such incident in recent weeks. Iran also informed the IAEA that one of the site’s physical protection staff members was killed by a projectile fragment… pic.twitter.com/Iclv7QueMi — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ （@iaeaorg） April 4, 2026

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