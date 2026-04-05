南高屏大雨特報！ 明又一波鋒面接近 各地防雷雨

今日各地降雨趨緩，各地仍有局部短暫陣雨，南部地區還是有機會出現局部的雷雨。（資料照）

中央氣象署指出，今（5日）鋒面結構逐漸變差，降雨趨緩，各地仍有局部短暫陣雨，南部地區還是有機會出現局部的雷雨。氣象署針對台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報，須特別留意。

氣溫方面，隨著環境風場逐漸轉為偏南風，各地白天氣溫回升，新竹以北及宜花東高溫25到27度，苗栗以南約29、30度，至於各地低溫約18到21度。空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

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週一（6日）另一鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。低溫部分，台灣各地20至23度，澎湖24度，金門19度，馬祖16度；高溫方面，台灣本島各地及澎湖26至31度，金門25度，馬祖21度。

週二（7日）受鋒面影響及東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有機會出現局部大雨。週三（8日）東北季風減弱，清晨中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，白天起各地轉為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

週四（9日）至週六（11日）天氣穩定，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 23 ~ 33 25 ~ 32 22 ~ 28

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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