    獨家》索資3天後才能給！蔣萬安從系統動手腳 議員炸鍋

    現今的索資系統必須點選3天以後的時間，若不點選就無法送出資料，照片中是8/14填寫索資的相關資料，但只能選8/19提供。（記者楊心慧翻攝）

    2025/08/15 08:43

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今年6月於公開場合說，未來索資回覆以3天為原則；未料，蔣萬安於今年7月起，「管控」議員索資系統，議員從索資系統要資料，遭限制只能點選回覆時間是三天後，不點選時間就不能將索資內容送出，議員不滿蔣萬安箝制監督權，已向議長戴錫欽抗議，台北市議會民進黨團更譴責此事。

    蔣萬安去年11月於市政會議要求各首長針對議員索資做好把關，若不適合、不合法、不合理，絕對不可以給，局處首長「要say no」。蔣萬安今年6月裁示，索資回覆期限至少3個工作日，如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理。

    蔣萬安除要求公務員要3日後回覆，還從索資系統下手，以往議員要資料，並不會限制時間，但從7月起，遭限制只能點選局處於3天以後的時間回覆，若不選取時間，就不能將索資內容送出，換句話說就是若不點選局處的回覆時間，議員就不能索資。

    不少議員不滿，指市府未與議會黨團溝通就直接改系統，根本就是不尊重；台北市議會民進黨團總召陳慈慧受訪表示，黨團已對此討論，開議時將提出嚴正抗議；議員基於監督向市府索資，局處答覆的資料有可能會錯意，或「問A答B」，若要3天後才能回覆，又發現索資內容給錯，時間會花上許多，限制時間相當不合理。

    台北市議會國民黨團書記長李明賢受訪表示，基於議員問政需求仍希望市府給方便，若能在3天內提供資料當然較好，但前提是不要影響公務員的工作量，別搞到忙不過來加班，仍要以不影響市府運作為前提。

    台北市議會民眾黨團總召張志豪受訪指出，給局處同仁時間準備資料無可厚非，但若遇到某些較緊急、需立即了解狀況，一律限縮成3天，並不合理，應要有不同的分類作處理。

    管控議員索資系統惹議 北市府：為確保基層公務員權益

    蔣萬安控管索資要3天後 藍稱互動好可口頭回覆、綠批雙標打壓

    2020年建置北市索資系統 柯文哲不敢下手搞議員、蔣萬安卻動手

