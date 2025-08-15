為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    2020年建置北市索資系統 柯文哲不敢下手搞議員、蔣萬安卻動手

    蔣萬安直接在系統動手限制索資，令議員相當不滿。（資料照）

    蔣萬安直接在系統動手限制索資，令議員相當不滿。（資料照）

    2025/08/15 08:52

    〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲2020年6月建置電子索資系統，卻因曾計畫將索資內容對外公開，引發各黨派議員強烈反彈，雖最終未公開，但系統仍由市府掌控，沒想到當年柯文哲還不敢下手，如今蔣萬安則直接在系統動手限制，令議員相當不滿。議員林亮君受訪表示，當年曾提出議員索資系統應建置在議會，就是擔心若由市府掌控恐遭箝制，如今果然發生。

    柯文哲2020年6月以因應數位化、無紙化為由，指示台北市資訊局，完成索資e化上線（電子索資），不過在同年7月，台北市議會進行工程，把光纖挖斷，導致市府和議會的資訊系統無法連線，索資系統在幾小時內無法使用。

    柯文哲當時一度想把議員索資對外公開，引起各黨派議員譁然，認為此舉恐將箝制議員監督權，公開索資恐造成同選區議員競爭、干擾議員追查弊案；不少台北市議員隨即要求資料庫應建置在議會，由議會管理索資系統，否則若市府關閉資料庫，議員也沒得看資料，甚至柯文哲想公開就公開，完全不尊重議員。

    最後柯文哲因議會反彈大，並未公開議員索資，不過仍把系統建置在市府，掌控索資系統，如今蔣萬安為了限制索資要三天後才能給，竟直接從索資系統下手，「管控」議員索資。

    林亮君受訪表示，議員索資系統本就該建置在議會，當時就擔心若建置在市府，恐會被市府箝制，沒想到如今真的發生，導致議員的監督權被市府掌控，其實最核心的問題就是，索資系統為何建置在台北市政府？現在議員都拿市府管控索資系統沒皮條。

