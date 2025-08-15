管控議員索資系統惹議 北市府：為確保基層公務員權益

台北市長蔣萬安7月起「管控」議員索資系統，北市府表示，是確保基層公務員權益。（資料照）

2025/08/15 08:47

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今年7月起，正式「管控」議員索資系統，台北市議員不滿蔣萬安未與議會黨團溝通，根本不尊重議會；北市府表示，回應索資的原則為市府務實考量的決定，也是確保基層公務員權益，雖非需經議會審議事項，市府仍在市長宣布後也向議長報告。

北市府說明，確認回應索資的相關原則，能與台北以外、包含各直轄市等其他縣市的府會慣例更加貼近，也能避免動輒要求當天回覆、短期內大量索資等不合理情形，確保基層公務員權益。

針對有議員質疑藍營議員可先獲口頭回應是雙標，北市府進一步表示，在實務上不造成同仁太大負擔、可簡便回覆的情況下，市府在3天以內回覆或者先以口頭回覆，這不論在原則上或是實務上都不分藍綠。

民進黨團總召陳慈慧質疑，其他縣市如新北市雖然有訂定各種公文的回覆時間，卻沒有以系統限制索資時間，如訂定最速件是1日，但緊急公文仍須依個案需要在時限內完成，速件為3日、普通件則是6日，北市府如此限制索資、還在系統上動手腳，實在誇張。

