為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    管控議員索資系統惹議 北市府：為確保基層公務員權益

    台北市長蔣萬安7月起「管控」議員索資系統，北市府表示，是確保基層公務員權益。（資料照）

    台北市長蔣萬安7月起「管控」議員索資系統，北市府表示，是確保基層公務員權益。（資料照）

    2025/08/15 08:47

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今年7月起，正式「管控」議員索資系統，台北市議員不滿蔣萬安未與議會黨團溝通，根本不尊重議會；北市府表示，回應索資的原則為市府務實考量的決定，也是確保基層公務員權益，雖非需經議會審議事項，市府仍在市長宣布後也向議長報告。

    北市府說明，確認回應索資的相關原則，能與台北以外、包含各直轄市等其他縣市的府會慣例更加貼近，也能避免動輒要求當天回覆、短期內大量索資等不合理情形，確保基層公務員權益。

    針對有議員質疑藍營議員可先獲口頭回應是雙標，北市府進一步表示，在實務上不造成同仁太大負擔、可簡便回覆的情況下，市府在3天以內回覆或者先以口頭回覆，這不論在原則上或是實務上都不分藍綠。

    民進黨團總召陳慈慧質疑，其他縣市如新北市雖然有訂定各種公文的回覆時間，卻沒有以系統限制索資時間，如訂定最速件是1日，但緊急公文仍須依個案需要在時限內完成，速件為3日、普通件則是6日，北市府如此限制索資、還在系統上動手腳，實在誇張。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播