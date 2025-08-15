蔣萬安控管索資要3天後 藍稱互動好可口頭回覆、綠批雙標打壓

民進黨議員簡舒培批評，北市府限制議員索資，但國民黨議員卻能透過口頭先拿到資料，形同雙重標準，甚至有刻意打壓其他政黨議員監督權之嫌。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今年7月起，索資限縮3日，更從索資系統下手進一步管控，國民黨議員秦慧珠認為，若與局處首長互動良好，市府多會以口頭先行回覆，不影響問政；民進黨議員簡舒培則批評，市府以這種方式限制議員索資，但國民黨議員卻能透過口頭先拿到資料，形同雙重標準，甚至有刻意打壓其他政黨議員監督權之嫌。

秦慧珠表示，以她的經驗來說，承辦人將資料整理完畢後，局長簽核後再批，可能也需要點時間，她都會直接問承辦或局長狀況，市府其實都會口頭說明，但這也要和局處首長互動良好，有些民進黨議員的索資就是刁難，至於公務員也知道國民黨議員不會故意整他們，也不會拿數據亂爆料、開記者會等，就會願意先說。

簡舒培指出，限制議員索資3天後給根本是箝制議員監督權，過去若較困難的資料，議員都能體諒局處晚點給，如過去向教育局調資料，需要教育局提供老師缺額、招生狀況，並請局處隔天提供，若局處認為隔天來不及，會打電話反映是否能多給幾天時間，議員也會同意。

簡舒培批評，如今控制系統，下索資還需點選三天以後的時間，等同限制議員的監督權；更質疑市府如果用此種方式限制議員，結果國民黨的議員都能用口頭方式獲得回覆，就是雙標，甚至是惡意箝制其他政黨的監督權。

