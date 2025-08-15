為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安控管索資要3天後 藍稱互動好可口頭回覆、綠批雙標打壓

    民進黨議員簡舒培批評，北市府限制議員索資，但國民黨議員卻能透過口頭先拿到資料，形同雙重標準，甚至有刻意打壓其他政黨議員監督權之嫌。（資料照）

    民進黨議員簡舒培批評，北市府限制議員索資，但國民黨議員卻能透過口頭先拿到資料，形同雙重標準，甚至有刻意打壓其他政黨議員監督權之嫌。（資料照）

    2025/08/15 08:58

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今年7月起，索資限縮3日，更從索資系統下手進一步管控，國民黨議員秦慧珠認為，若與局處首長互動良好，市府多會以口頭先行回覆，不影響問政；民進黨議員簡舒培則批評，市府以這種方式限制議員索資，但國民黨議員卻能透過口頭先拿到資料，形同雙重標準，甚至有刻意打壓其他政黨議員監督權之嫌。

    秦慧珠表示，以她的經驗來說，承辦人將資料整理完畢後，局長簽核後再批，可能也需要點時間，她都會直接問承辦或局長狀況，市府其實都會口頭說明，但這也要和局處首長互動良好，有些民進黨議員的索資就是刁難，至於公務員也知道國民黨議員不會故意整他們，也不會拿數據亂爆料、開記者會等，就會願意先說。

    簡舒培指出，限制議員索資3天後給根本是箝制議員監督權，過去若較困難的資料，議員都能體諒局處晚點給，如過去向教育局調資料，需要教育局提供老師缺額、招生狀況，並請局處隔天提供，若局處認為隔天來不及，會打電話反映是否能多給幾天時間，議員也會同意。

    簡舒培批評，如今控制系統，下索資還需點選三天以後的時間，等同限制議員的監督權；更質疑市府如果用此種方式限制議員，結果國民黨的議員都能用口頭方式獲得回覆，就是雙標，甚至是惡意箝制其他政黨的監督權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播