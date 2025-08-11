盧秀燕訪澳經發局未隨行！經貿交流挨轟淪「空談」

台中國際會展中心年底營運，盧秀燕訪澳參訪多個會展中心。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕5日宣布出訪澳洲，當天晚上就率隊飛出國，因台中豪雨水災善後未完，行程保密到最後一刻才曝光引發爭議。今日她結束訪澳返台，強調此次出訪預期的城市外交目標全都達成，成果豐碩，並指出，因應美國關稅，可與澳洲擴大經貿交流，分散市場。台中市議會財經委員會召集人、市議員周永鴻指出，經發局負責產業發展、招商引資，竟未同行，盧秀燕出國談經貿，淪「空談」。議員陳淑華也質疑，台中國際會展年底營運在即，日前卻展館漏水、10月試營運辦首展的五金展也跳票，盧此行沒帶經發局參訪澳洲會展中心，根本為轉移焦點。

台中日前因連日豪雨造成多處積淹水、部份道路中斷，甚至有土石流災情等善後工作未完，盧秀燕訪澳行程保密到最後一刻才曝光，當天宣佈當天出發引發爭議，7天行程參訪澳洲多處藝文及會展場館等，也拜會新南威爾斯州議會上議院議長、副議長等，今她結束訪澳行程返台，強調，出訪澳洲「非常順利」，預期的城市外交目標全都達成，成果豐碩。

她更提及此行也藉機了解世界各國因應美國關稅政策，澳洲的美國關稅為10%，未來台灣和澳洲之間，可以擴大加強經貿交流，經貿布局可以澳洲分散市場。

不過，周永鴻指出，盧秀燕勞師動眾親自跑澳洲號稱要加強台澳經貿交流，分散市場，但負責產業發展、招商引資的經發局卻無人隨行，「市長談經貿淪空談」，「沒有經發局」的訪澳行，到底能為台中的經濟和城市發展帶來多少實質幫助，令人非常懷疑。

議員陳雅惠在盧秀燕行前也點出隨行官員沒有經發局，陳雅惠說，如今盧秀返國稱成果豐碩，出訪結果如何真正落實到台中產業與民生，令人懷疑。

台中市議員陳淑華更指出，盧秀燕此行參訪澳洲多個會展中心，台中追加了32億共斥資89億打造的國際展中心年底將啟用，但之前展館漏水無人負責，更因11月21日才能申請竣工，原預計10月試營運推出首展五金展的規劃也跳票，市府出現重大施政缺失，盧秀燕此次出訪未帶經發局，參訪澳洲會展中心根本只是轉移焦點。

陳淑華更不以為然指出，美國是全世界最大的經濟體，消費市場也是全球最大，目前美國仍然是台灣無可替代的出口市場，2024年對美貿易順差達739億美元，是川普「對等關稅」最主要課徵依據，此次盧訪澳洲並無經濟專業官員隨行，發言更清楚暴露對經濟問題認知的缺誤，美國、澳洲的經濟規模完全不可比較，盧秀燕稱成果豐碩是在演什麼，用宣傳哏來做效果嗎。

