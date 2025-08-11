爭議中出訪澳洲返台 盧秀燕自評「成果豐碩」

台中市長盧秀燕結束訪澳行程，11日清晨搭機返抵桃園國際機場。她在桃園機場表示，未來台灣可以擴大加強與澳洲的經貿交流來分散市場，是一個不錯的經貿布局。（記者朱沛雄攝）

2025/08/11 09:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕5日宣布出訪澳洲7天，當天晚上就率隊飛出國，因台中豪雨水災善後未完，行程保密到最後一刻才曝光，引發爭議，今早她結束訪澳返台，對於此行出訪的成績，她自評「非常順利」，預期的城市外交目標全都達成，成果豐碩。

台中日前因連日豪雨造成多處積淹水、部份道路中斷，甚至有土石流災情等善後工作未完，盧秀燕5日宣布出訪澳洲7天，當天晚上就率市府團隊飛出國，盧訪澳行程保密到最後一刻才曝光引發爭議，今日上午她結束訪澳行程返台。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕此行7天行程參訪新南威爾斯州、昆士蘭州等多個城市，包括雪梨與布里斯本等兩個州首府，並主持「2025台中市大墩美展文化交流展」開幕，參訪多處重要藝文及會展場館，並與新南威爾斯州議會上議院議長、副議長會面、與當地僑胞互動等，今早返國的她對此次出訪成績指出，出訪澳洲「非常順利」，預期的城市外交目標全都達成，成果豐碩。

盧秀燕說，此次出訪，重要的會面對象都如期見到，關鍵建設項目也順利參訪，行程緊湊且成果顯著，她也藉此機會了解世界各國面對美國關稅政策的因應情況，美國對澳洲的關稅稅率為10%，她認為，澳洲是南太平洋各個國家當中，台灣人聚集最多的地方，透過這次的出訪，未來台灣和澳洲之間，可以擴大加強經貿的交流，以澳洲作為分散全球市場一個不錯的經貿布局。

盧秀燕另指出，澳洲有非常多優秀的台僑，他們在當地奮鬥多年，不僅事業有成，對台灣也懷有高度向心力與忠誠度，她代表台中市政府，感謝許多僑胞一路上的熱情協助，讓出訪行程更加順利；另外，大墩美展在澳洲盛大開幕，盼此次展出促進雙方在文化藝術領域的互動與合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法