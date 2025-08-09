黃國昌稱疊加關稅政府黑箱 吳靜怡：刻意帶風向誤導公眾

美國對等關稅自美東時間7日零時上路（台灣時間7日中午12時），民眾黨主席黃國昌砲轟行政院經貿辦刻意拖到週五晚上才透過媒體表示台灣的關稅「不只20%」，媒體人吳靜怡發文質疑，黃國昌刻意帶風向操作誤導公眾。（資料照）

2025/08/09 09:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對等關稅自美東時間7日零時上路（台灣時間7日中午12時），民眾黨主席黃國昌砲轟行政院經貿辦刻意拖到週五晚上才透過媒體表示台灣的關稅「不只20%」，並批「在賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱！」媒體人吳靜怡發文質疑，黃國昌刻意帶風向操作誤導公眾，無助貿易難題！

吳靜怡在臉書發文指出，美國關稅就像商品原價（MFN稅率）再加一筆國別稅，像台灣就是20%，總共多少要看產品而定！她也舉例，像是吳媽媽去買粉底液，每件商品都有原本的價格，這就像是「原有稅率」，現在，美國政府決定對進口商品加收一筆額外的費用，這筆費用叫「對等關稅」，而且每個國家的額外費用不一樣。

吳靜怡說，現在美國人買進口商品時，總共要付的關稅是：原本的商品稅率再加上美國針對你所在國家額外加的對等關稅（例如：台灣是20%，瑞士是39%）。吳靜怡分析，這對台灣來說，意味著輸往美國的商品會變貴，特別是像工具機或農產品這些產業，可能會影響到出口商的成本和競爭力。

對於黃國昌質疑行政院「刻意拖到週五晚上」才透過媒體澄清，台灣輸美產品的關稅「不只20%」而是要在原有最惠國（MFN）稅率外疊加20%的對等關稅，吳靜怡批評，黃國昌刻意把風向帶為「黑箱操作」賴清德政府隱瞞資訊。她也直言台灣的對等關稅為20%，疊加在原有MFN稅率上，經貿辦已於4月有公開說明此政策，並非如黃國昌質疑的「拖延澄清」，並諷刺「黃國昌為什麼選擇在星期五晚上，政策上路後才發現？」

吳靜怡也指出，政府在資訊溝通上仍有改進空間，例如可更主動透過社群媒體或簡明圖卡，向一般民眾解釋關稅計算，如「原稅率 + 20% = 總稅率」，而黃國昌的批評並非基於事實求真，只是選擇性放大，帶風向！吳靜怡也直言「讓我們期待黃國昌下次能提供更多實質建設性建議，而不是僅停留在臉書打打字」。

針對命理師周映君在政論節目上分析黃國昌的面相，並稱黃國昌大運只剩下一年，吳靜怡也稱「國昌，加油！」對於有網友無奈直呼「還要忍耐一年」、「快點消失，不想再看到」，吳靜怡笑稱「你們重點都給我跳到最後一句XD」。

也有網友表示「我覺得解釋這麼多也沒有用了，他們只需要丟出一個聳動的數字就贏過長篇大論的解釋」，吳靜怡也回應「真的，但那種唱衰台灣的心態很扭曲」。

