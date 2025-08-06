加強城市外交 盧秀燕深夜啟程出訪澳洲

台中市長盧秀燕6日晚率團出訪澳洲。（記者朱沛雄攝）

2025/08/06 00:41

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台中市長盧秀燕6日晚率團出訪澳洲，她在桃園機場表示，希望透過此行加強城市外交，同時拓展經貿布局，透過中央與地方政府各自的優勢分進合擊共同努力，相信可以讓美國關稅危機變轉機。

台中市長盧秀燕深夜率團出訪澳洲，預計8月11日返國。她在行前接受媒體聯訪表示，台中市是全國第2大直轄市，市政工作有非常多面向，除內政工作要做好，城市外交也同樣重要；短短5天的澳洲行程非常緊湊，包括加強城市外交，台灣現在面臨的關稅問題，也希望藉藉由此行擴展經貿布局。

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盧秀燕說，在短短的5天中，除了在當地舉行大墩美展，也會考察會展中心、圖書館、美術館、能源轉型、轉運站或電動公車等，同時還要宣慰僑胞。雖然行程短暫緊湊，但會努力做好城市外交。

對於如何看待美國對等關稅對台中市的影響，盧秀燕說，這次美國對等關稅影響最大的應該就是中部區塊，但是危機就是轉機，可以藉由城市外交加強聯繫了解非美國以外的市場，此行也有這方面目的性；因為這是國家重大的議題及困難，中央政府有國家的外交關係，地方政府也有城市外交上的優勢，中央政府跟地方政府一條心分進合擊，共同面對因應美國關稅危機，相信危機可以變成轉機。

台中市長盧秀燕6日晚率團出訪澳洲。（記者朱沛雄攝）

台中市長盧秀燕6日晚率團出訪澳洲。（記者朱沛雄攝）

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