為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌控國軍服裝採購案涉利益輸送 北檢分案要辦了

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/07/28 22:33

    〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌上週發文指控，國策顧問陳國欽經營的紡織廠興采實業（4433），得標陸軍百億採購案，標案評選委員、前經濟部官員洪輝嵩卻轉身成公司獨董；國防部長顧立雄今日在立法院證實已移送法辦，據了解，台北地檢署已收到告發函，將依程序分案偵辦。

    黃國昌上週在臉書發文，聲稱自己接獲檢舉爆料指，陳國欽經營的興采實業成為「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，總金額高達106億元（含後續擴充金額），更驚人的是，參與評選的前經濟部官員洪嵩輝，在興采獲選後短短4天內，就「華麗轉身」成為該公司的獨立董事，「絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌」。

    事件曝光後，洪嵩輝火速提出辭任書，國防部也發出聲明表示，國防部在6月間獲知洪輝嵩後來成為得標廠商獨立董事一事後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購作業。

    顧立雄今在立法院備詢時表示，國防部在6月獲知此事後先暫停，7月22日再撤銷評選結果，他並說：「會撤銷評選結果是因為決標依據的是評選結果，所以評選結果撤銷後，就是撤銷決標」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播