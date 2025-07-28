黃國昌控國軍服裝採購案涉利益輸送 北檢分案要辦了

台北地檢署。（資料照）

2025/07/28 22:33

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌上週發文指控，國策顧問陳國欽經營的紡織廠興采實業（4433），得標陸軍百億採購案，標案評選委員、前經濟部官員洪輝嵩卻轉身成公司獨董；國防部長顧立雄今日在立法院證實已移送法辦，據了解，台北地檢署已收到告發函，將依程序分案偵辦。

黃國昌上週在臉書發文，聲稱自己接獲檢舉爆料指，陳國欽經營的興采實業成為「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，總金額高達106億元（含後續擴充金額），更驚人的是，參與評選的前經濟部官員洪嵩輝，在興采獲選後短短4天內，就「華麗轉身」成為該公司的獨立董事，「絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌」。

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事件曝光後，洪嵩輝火速提出辭任書，國防部也發出聲明表示，國防部在6月間獲知洪輝嵩後來成為得標廠商獨立董事一事後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購作業。

顧立雄今在立法院備詢時表示，國防部在6月獲知此事後先暫停，7月22日再撤銷評選結果，他並說：「會撤銷評選結果是因為決標依據的是評選結果，所以評選結果撤銷後，就是撤銷決標」。

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